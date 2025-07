Belen Rodriguez pizzicata con un ex volto di Uomini e Donne: c’è del tenero tra loro?

News VIP

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? La showgirl argentina è stata pizzicata insieme ad un ex volto di Uomini e Donne, noto osteopata: ecco i dettagli.

Sebbene fosse pronta a concentrare tutta l’attenzione sulla sua vita professionale in tv e suoi nuovi progetti da imprenditrice, sembra che Belen Rodriguez non riesca proprio ad evitare di essere una delle grandi protagoniste del gossip. La showgirl argentina, infatti, è stata pizzicata al mare con un ex volto di Uomini e Donne.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore?

Da quando ha messo fine al suo matrimonio con Stefano De Martino, poi alla relazione con Angelo, Belen Rodriguez ha assicurato di non voler più avere nulla a che fare con gli uomini, pronta a lasciarsi alle spalle i drammi sentimentali per concentrarsi sulla sua carriera in tv e su quella di imprenditrice. Eppure se non è lei a fornirci qualche colpo di scena eclatante, è il gossip a trovarla e scovarla sempre dal momento che la vita di Belen sembra essere legata a doppio nodo alle pagine delle riviste scandalistiche e di cronaca rosa. Belen ha fatto un grande lavoro su sé stessa, facendo pace con Stefano per il bene del figlio Santiago, poi ricostruendo il rapporto con Antonino Spinalbese con il quale c’è sempre stata una certa maretta dopo la fine della loro relazione, e ad oggi i due sono uniti per amore di Luna Marì.

Dunque non è con i due uomini più importanti della sua vita che Belen è stata pizzicata in Sardegna, bensì con un ex volto di Uomini e Donne. La prima a dare la notizia è stata Deianira Marzano che ha fatto sapere che la presentatrice ha trascorso qualche giorno con Andrea Foriglio, famoso osteopata, seguitissimo sui social. Ma chi è lui?

Belen e Andrea Foriglio fanno coppia fissa?

Sembra che durante la sua lunga e rilassante vacanza in Sardegna, Belen Rodriguez si sia avvicinata molto a Andrea Foriglio. Lui ha partecipato a Uomini e Donne ed è un osteopata piuttosto conosciuto, anche grazie ai suoi contenuti sui social, che ha tra i suoi clienti diversi Vip. Andrea ha avuto una relazione con Guendalina Canessa nel 2023, poi ha partecipato a Il Più Bello d’Italia, vincendo il concorso di bellezza. La nuova presunta coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi.

“Come sta andando l’estate di Belen? A giudicare da queste immagini, bene. È al mare in Sardegna con i suoi figli, qui la vediamo con Luna Marí, ed è in grandissima forma. Il suo sorriso, l’aria distesa, ne sono la prova. Ha incontrato anche Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e donne e osteopata. Prima di partire per le vacanze, è stata da Andrea, che è osteopata, per una seduta. E lo ha rivisto in spiaggia“.

Insomma, Andrea e Belen si sono incontrati da amici oppure tra loro c’è del tenero? Sicuramente dalle foto è chiaro che i due formano una bellissima coppia, eppure Belen ha assicurato di non essere più interessata all’amore, dunque potrebbe trattarsi di una semplice amicizia, oppure l’affascinante osteopata l’ha convinta a darsi una nuova possibilità in campo sentimentale, ora che la situazione familiare è tesa per la lite con Cecilia.