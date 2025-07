Belen e Cecilia Rodriguez, nuovi aggiornamenti sulla lite tra le sorelle e spunta ancora il nome di Ignazio Moser

News VIP

Nuovi aggiornamenti sulla lite tra Belen e Cecilia Rodriguez e torna a galla il nome di Ignazio Moser.

Belen e Cecilia Rodriguez non si parlano più e questo è chiaro. Mentre la showgirl argentina minimizza, Cecilia parla solo della sua gravidanza e spunta ancora il nome di Ignazio Moser come causa scatenante della lite, ecco i nuovi aggiornamenti sulla questione.

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato, ma perché?

Quando una famiglia così unita come quella dei Rodriguez si spacca a metà è impossibile non notarlo, soprattutto quando la discussione avviene tra due sorelle famose e amate come Cecilia e Belen Rodriguez. Improvvisamente la showgirl argentina ha tolto il follow su Instagram al cognato Ignazio Moser, poi ci ha ripensato quando tutti se ne sono accorti ma ormai era già calato il gelo in famiglia. Nel corso dei mesi si sono susseguite diverse indiscrezioni sulle motivazioni che avrebbero portato a questa scissione nella famiglia Rodriguez, mentre i genitori provano ad arginare come possono il problema.

C’è chi ha parlato del fatto che Cecilia si sia molto offesa con la sorella dal momento che non le è stata vicina nel suo momento più particolare, ovvero durante la sua prima gravidanza, chi invece ha ipotizzato che Belen abbai scoperto qualche scappatella di Ignazio e, dal momento che lei stessa è stata molto male quando ha scoperto di essere stata tradita dal marito Stefano De Martino, e si sia permessa di dare consigli non richiesti a Cecilia che l’avrebbe presa malissimo. In una recente intervista a Chi, tuttavia, Belen ha minimizzato ammettendo che capita di discutere con Cecilia e che non c’è nulla di grave. Ma non sembra affatto essere così.

Belen e Cecilia, sempre più distanti

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez sono sempre più distanti, e anche Chi lo conferma, facendo presente che tutti si seguono sui social per non destare sospetti, ma mancano i likes e anche di più. Gabriele Parpiglia, il primo a parlare di fatti davvero gravi accaduti tra le due sorelle, continua a sostenere le “motivazioni gravissime” che riguardano anche Ignazio Moser, poi aggiunge:

“Cecilia non ne vuol sapere di vedere e/o perdonare la sorella. Ultimo tassello? L’assenza della sorella minore sul set della campagna Me-Fui e “non” per motivi di salute, ma per scelta. Oggi non vuol condividere niente, nemmeno gli affari di famiglia (cosa che sta creando non pochi problemi con chi ha investito nel progetto) con la sorella maggiore. Altroché semplice litigio tra sorelle come raccontato su Chi”.

Insomma, il litigio sarebbe molto serio al punto che Cecilia starebbe addirittura disertando la nuova campagna del brand di bikini che condivide da anni con Belen. E se ne è accorta anche Caterina Balvino che su Instagram stupisce, pubblicando una foto con alcuni capi del brand e poi invitando le sorelle a fare pace.