Belen Rodriguez mette in difficoltà Fazio a Che Tempo che Fa: siede sulla scrivania e parla della Farfallina

Ospite della nuova puntata di Che Tempo che Fa su Nove, Belen Rodriguez ha parlato della sua vita attuale, della carriera e poi ha scherzato con Fabio Fazio, mettendolo in difficoltà. Ecco cosa è successo.

Che Tempo che Fa, Fazio intervista Belen Rodriguez

Momento d’oro per Belen Rodriguez, che ha ripreso in mano la sua vita privata e la carriera, approdando su Real Time e su Nove con il contratto di Warner Bros. Discovery, per la gioia dei suoi fan che ne hanno sentito la mancanza. Certo Belen incappa sempre in qualche polemica che fa infuriare il popolo del web, ma c’è da dire che la presentatrice argentina gode dell’appoggio di tantissimi fan in Italia, soprattutto dopo che si è messa a nudo raccontando la sua vita privata, la difficoltà legata alla depressione, e la turbolenta fine del matrimonio con Stefano De Martino, con il quale si appresta a firmare le carte del divorzio.

Fabio Fazio l’ha voluta tra gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo che fa su Nove, per un’intervista a cuore aperto durante la quale non sono mancati colpi di scena piccanti. Con il nuovo taglio di capelli corto, Belen ha fatto il suo ingresso in studio indossando un mini-dress con vertiginoso spacco laterale e Fazio non ha potuto non fare riferimento alla famosa farfallina che la bella argentina ha sfoggiato al Festival di Sanremo, quando ha partecipato come co-conduttrice. Un momento che Fazio ha cavalcato chiedendo alla Rodriguez di prova a salire sulla sua scrivania come farebbe Luciana Littizzetto, e che è diventato immediatamente virale.

Che Tempo che Fa, Belen provoca sulla scrivania

Sempre pronta a mostrarsi ironica e auto-ironica, Belen Rodriguez è stata al gioco di Fabio Fazio durante la sua intervista a Che Tempo che Fa. La presentatrice ha parlato del suo momento più bello, single dopo 20 anni e appagata dal lavoro e dai nuovi progetti che la vedranno protagonista, oltre che lanciata imprenditrice nel settore della moda e del beauty con i suoi brand di successo. Quando Fazio le ha ricordato che, in una delle sue dichiarazioni, aveva descritto Luciana Littizzetto come suo modello di comicità femminile, Belen ha confermato e poi si è prestata ad un divertente ma anche piccante siparietto, salendo sulla scrivania di Fazio con un mini-dress da urlo. Il conduttore ha ironizzato, dichiarando di non trovare proprio differenze con Luciana, e le ha chiesto poi di leggere la lettera ma di farlo in modo molto molto lento. Inutile dire che il video è diventato virale in rete in pochissimi click, ma del resto il fascino di Belen è davvero intramontabile.