Belen Rodriguez fa infuriare il popolo del web con questa risposta: ecco cosa è successo

News VIP

Belen Rodriguez si lascia andare ad un commento che non convince il popolo del web ed ecco che piovo critiche per la bella argentina.

Belen Rodriguez è tornata sul piccolo schermo e i suoi fan sono felicissima di vederla di nuovo a lavoro, dopo il suo periodo più buio. Peccato che, a causa di alcune affermazioni, la presentatrice argentina sia tornata al centro delle polemiche in un batter d’occhio. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez, il ritorno in tv è un successo

Non è stato un periodo semplice per Belen Rodriguez. La bellissima argentina ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, un male silenzioso che rischiava di risucchiarla totalmente, scaturita in concomitanza con la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Belen ha ammesso di aver scoperto tantissimi tradimenti, con ben 12 donne diverse, e di aver posto fine alla relazione che da anni si trascina tra tira e molla. Ad oggi, i due sono tornati ad avere rapporti piuttosto sereni anche per amore del figlio Santiago, ma stanno procedendo una volta per tutte con le carte del divorzio definitivo, togliendo così ogni speranza ad un nuovo ritorno di fiamma.

Del resto Belen stessa ha confidato recentemente di aver intenzione di interessarsi esclusivamente alla famiglia e al lavoro, lasciando da parte almeno per ora la vita sentimentale che le ha regalato non poche delusioni. Dopo aver ringraziato Maria De Filippi per aver creduto in lei, Rodriguez è tornata ad appassionare i telespettatori al timone di due programmi firmati Warner Bros. Discovery ovvero Amore alla prova - La crisi del settimo anno e poi il programma comico Only Fun insieme al duo dei Pampers, in onda su Nove. Entrambi i programmi sono un successo e Belen è stata ricoperta di complimenti, questo almeno fino a pochi giorni fa quando è tornata al centro delle critiche per un’affermazione sulla sua professione.

Belen Rodriguez nuovamente nel mirino degli Haters

Dopo aver ripreso in mano la sua vita ed essere tornata in televisione con ben due programmi, Belen Rodriguez è stata una delle ospiti a sorpresa del programma Tv Talk, rilasciando un’intervista a Mia Ceran. Quando quest’ultima le ha chiesto cosa ne pensasse del termine showgirl che spesso e volentieri le viene affibbiato, Belen ha dato questa riposta:

“Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro. Mi sento così. A volte l’uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant’anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice”.

Insomma, Belen si è mostrata polemica nei confronti di questo termine ma immediatamente il popolo del web ha reagito, ammettendo di averla trovata esagerata. Secondo molti utenti, infatti, con il termine showgirl si intende che lei sa condurre ma anche fare altro, tenendo bene il palco, e dunque non sarebbe un termine dispregiativo. Cosa ne pensate di questa polemica? Certamente le parole sono importanti, soprattutto se chi le riceve confida di non trovarle adeguate, dunque perché non cambiarle quando possibile.