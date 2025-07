Belen Rodriguez è incinta? Una Foto accende il gossip

News VIP

Belen Rodriguez pubblica una foto sui social e viene presa d’assalto dai fan: è in dolce attesa del terzo figlio?

Può mai Belen Rodriguez godersi la sua vacanza in Sardegna senza che il gossip la travolga? La risposta è ovviamente no, neppure quando a crearlo è il popolo di Instagram. Ecco perché tutti pensano che la showgirl argentina sia incinta.

Belen Rodriguez è incinta?

Dopo aver attraversato un periodo piuttosto buio a causa di una brutta depressione e della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, questa volta giunto al capolinea per sempre dopo la scoperta di numerosi tradimenti, Belen Rodriguez è tornata a splendere. La showgirl argentina ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery e il pubblico ha apprezzato moltissimo il suo ritorno sul piccolo schermo, trovandola perfetta nei format che ha condotto questo anno.

Nel frattempo, Belen ha dichiarato più volte di volersi tenere lontana dagli uomini dopo le ultime delusioni, dunque niente ritorno di fiamma con Stefano e neppure con Antonino Spinalbese, con il quale tuttavia sembra essere finalmente giusta ad una serie di pacifici compromessi tanto da festeggiare tutti insieme in allegria il compleanno di Luna Marì con una giocosa festa in Sardegna, dove si trova per le vacanze estive. E proprio alcuni scatti fatti al mare in questa terra meravigliosa e suggestiva hanno provocato un’ondata di gossip inaspettato, portato avanti dal popolo del web che ha iniziato a sospettare che Belen sia incinta per la terza volta. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez nega la gravidanza

Belen Rodriguez è incinta? Nelle ultime ore si è diffuso un pettegolezzo inaspettato sulla showgirl argentina, che secondo il popolo del web sarebbe in dolce attesa per la terza volta. Ma come è nato? Belen ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in controluce fatti sulle spiagge della Sardegna dove è in vacanza da diverse settimane, e dove è stata pizzicata insieme ad un ex volto di Uomini e Donne.

In molti hanno notato una strana rotondità sulla pancia e hanno iniziato a chiedere sempre più insistentemente alla showgirl argentina se fosse in dolce attesa. La sua replica? Come sempre caustica e iconica: “è la salopette e ho anche il ciclo”. Insomma, nessuna gravidanza all’orizzonte per Rodriguez, che si gode questo momento positivo con il sorriso sul volto, celebrando anche il successo della sua vita come imprenditrice grazie ai suoi brand.