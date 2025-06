Belen Rodriguez e Ignazio Moser: continua il gelo tra i due? Un dettaglio sui social scatena il dubbio

News VIP

I rumors sul gelo che starebbe dividendo Belen Rodriguez e Ignazio Moser non si placano: ora, ad alimentarli è un dettaglio social che non è sfuggito ai fan.

Proseguono i rumors sulla faida famigliare tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: secondo le voci più recenti i loro rapporti sarebbero oramai inesistenti, come dimostrerebbero alcuni movimenti social della showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser ai ferri corti?

Da mesi si vocifera che i cognati Belen Rodriguez e Ignazio Moser non sarebbero più in buoni rapporti: il marito e la sorella di Cecilia Rodriguez - che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa - sarebbero oramai ai ferri corti, al punto che il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di gossip ha parlato "rapporti disintegrati". I primi rumors sono iniziati a circolare qualche mese fa, quando alcuni utenti avevano notato l'assenza di like e segui su Instagram tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. La motivazione era da ricercare in alcuni balli che la showgirl argentina avrebbe deciso di concedersi con Andrea Damante al matrimonio della sorella Cecilia e che avrebbero messo in imbarazzo Moser, amico dell'ex tronista.

Le voci di un rapporto non sereno erano state alimentate poi dall'assenza di Cecilia e Ignazio al compleanno di Santiago, primogenito di Belen nato dal matrimonio con Stefano De Martino. A dare una prima spiegazione era intervenuto il settimanale Chi, che aveva svelato del difficile periodo che Ignazio Moser stava vivendo, a causa della prematura scomparsa di un caro amico. Da qui si spiegava l'assenza sui social dell'ex gieffino e i suoi prolungati silenzi nei contenuti della moglie: "Non era in grado di pubblicare contenuti leggeri o pubblicità. Ha il cuore spezzato".

I rumors di una faida tra Belen e Ignazio non si sono placati e ora ad aggravare la situazione c'è anche quello che sul web è stato già soprannominato "il giallo della vendita delle borse". Di cosa si tratterà?

Belen Rodriguez e Ignazio Moser: rapporti inesistenti e spunta il giallo della vendita delle borse

A rivelare di questo nuovo dettaglio è sempre Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di gossip ha dichiarato che i rapporti tra i due si sarebbe "disintegrati" anche dal punto di vista lavorativo e che, al contrario di quanto rivelato dal settimanale Oggi, ci sarebbero motivazioni anche economiche nella questione.

Per confermare la sua teoria, Parpiglia ha riportato un dettaglio di una operazione di vendita di Belen Rodriguez: la showgirl argentina avrebbe sponsorizzato la vendita di alcune borse di lusso sulla sua pagina Instagram, attraverso alcuni post. Tuttavia, per questa operazione non avrebbe deciso di affidarsi alla piattaforma Qlhype, che si occupa di questo tipo di vendite, ma ad un'altra società.

Perché questo dettaglio è importante? Perché uno degli imprenditori della società Qlhype è proprio Ignazio Moser! In questo modo, secondo il giornalista, sembra che Belen Rodriguez abbia voluto prendere le distanze anche dal punto di vista lavorativo dal cognato, preferendo che fosse un'altra ditta a occuparsi della vendita delle borse di lusso.