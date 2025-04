Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, spariti like e segui: "Successo qualcosa di pesante"

News VIP

Sembra ci sia maretta in casa Rodriguez: ecco costa sta succendendo.

Mistero nella famiglia Rodriguez: nelle ultime ore è scoppiato il caso tra Belen e il cognato, marito della sorella Cecilia, Ignazio Moser.

All’improvviso, infatti, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, lasciando i fan spiazzati. Le ragioni di questa rottura social restano ancora sconosciute, ma stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stato proprio Ignazio a compiere il gesto, bloccando la modella argentina nella serata di martedì 8 aprile.

Tensione tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser?

La situazione sorprende parecchio, considerando che Moser è sempre stato noto per la sua indole tranquilla e riflessiva, lontano da scelte impulsive o teatrali. Per questo motivo, l'azione non passa inosservata e lascia pensare che dietro ci sia una motivazione importante.

Per ora né Belen né Ignazio hanno rilasciato commenti o chiarimenti. Sempre secondo Parpiglia, oltre al blocco social sarebbero scomparsi anche i like di Belen dai post del cognato. Eppure, solo pochi giorni prima, i due erano stati avvistati insieme a un evento mondano, apparendo del tutto sereni. "Dev’essere successo qualcosa di serio", ha ipotizzato la fonte anonima.

Anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e moglie di Ignazio, ha preferito restare in silenzio, alimentando ancora di più l’alone di mistero che circonda la vicenda. La famiglia Rodriguez, da sempre molto unita, difficilmente lascia trapelare tensioni, e questo rende la situazione ancora più enigmatica. Il gesto di Ignazio sembra rivelare un certo malessere, ma al momento non ci sono dettagli concreti su cosa abbia scatenato tutto ciò.

Nel frattempo, Belen ha messo da parte le ombre familiari per dedicarsi a un momento dolcissimo: il compleanno di suo figlio Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl ha scritto un tenero messaggio al figlio, condividendolo sui social con parole cariche d’amore

"12 anni amore mio, come vola il tempo", ha scritto, esprimendo tutto il suo orgoglio e affetto per Santiago. Voglio che tu sappia quanto sono fiera di te. Sei un ragazzo meraviglioso, con un cuore grande e una sensibilità straordinaria. Sei curioso, divertente, romantico, entusiasta, leale e creativo. Il mio intero mondo è nei tuoi occhi". Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños"