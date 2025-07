Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme per il compleanno della figlia: Cecilia grande assente

News VIP

Belen Rodriguez organizza una splendida festa di compleanno per la figlia Luna Marì. Mentre Antonino Spinalbese partecipa al party, si fa sentire l'assenza di Cecilia Rodriguez.

Belen Rodriguez ha organizzato una bellissima festa di compleanno per sua figlia Luna Marì, coinvolgendo anche l’ex compagno e padre della bambina Antonino Spinalbese. Tra i presenti, tuttavia, non c’era la sorella Cecilia Rodriguez e il popolo del web non ha potuto non notarlo.

Belen e Antonino insieme per il compleanno di Luna Marì

Luna Marì ha compiuto quattro anni e mamma Belen Rodriguez ha deciso di festeggiare, organizzando un bellissimo e colorato party a tema Frozen, noto film animato della Disney, con palloncini, gonfiabili e body painting. La festa si è tenuta in Costa Smeralda in Sardegna dove Belen si trova da qualche giorno insieme ai figli per una vacanza all’insegna del relax. Belen, che ha depositato il nome della figlia come marchio commerciale, ha condiviso questo giorno speciale con il padre di Luna Marì e suo ex compagno Antonino Spinalbese, con il quale ha recuperato finalmente un rapporto disteso dopo diverse discussioni negli ultimi anni.

Al compleanno c’erano anche Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, ovvero i nonni materni della bambina, che hanno condiviso sui social dei momenti spensierati di questa bellissima giornata. Belen, che non lascia mai nulla al caso, ha deciso anche di vestire la figlia come Margot Robbie nota attrice che ha impersonato Barbie, e i fan non hanno potuto non apprezzare questo tocco di classe.

Cecilia Rodriguez assente dal compleanno della nipote

Insomma, il compleanno di Luna Marì è stato un successo e il popolo del web si è complimentato con Belen Rodriguez per aver reso speciale questo giorno in modo semplice ma divertente, vedendo la figlia sinceramente felice nelle foto che sono apparse sui social. Tutti, tuttavia, si sono accorti di una grande assenza ovvero quella di Cecilia Rodriguez. Si mormora ormai da diversi mesi che tra le due sorelle ci siano stati dei gravi dissapori, anche se Belen in una recente intervista ha negato tutto.

Eppure ecco che, nonostante il bellissimo legame che Cecilia ha con la nipote, di lei nessuna traccia alla festa di compleanno in Sardegna. Cecilia ha comunque fatto una dolcissima dedica sui social a Luna Marì, mostrando anche un video nel quale la nipote bacia la sua pancia cercando di sentire la cuginetta, anche se tutti si sono accorti che dalla dimensione della pancia il video risale a diverse settimane fa.