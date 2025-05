Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: ritorno di fiamma?

News VIP

La showgirl argentina Belen Rodriguez e Angelo Galvano sono stati visti insieme: che ci sia aria di un ritorno di fiamma tra i due?

Si prospetta un'estate d'amore per Belen Rodriguez? La showgirl, infatti, mentre si sono da poco placati i gossip su una sua intromissione nel matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser, è stata paparazzata insieme a un ex fidanzato. Stiamo parlando di Angelo Galvano: che ci sia aria di un ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez: ritorno di fiamma con Angelo Galvano?

Da dicembre 2023, quando Belen Rodriguez ufficializzò la separazione da Stefano De Martino, in un'intervista a Mara Venier, durante la quale accusò l'ex marito di averla ripetutamente tradita (argomento di cui è tornata a parlare anche di recente), la showgirl argentina è stata spesso al centro del gossip. Sempre in quell'occasione rivelò di aver trovato l'amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni e che quest'ultimo le aveva chiesto di sposarlo durante un viaggio insieme. La loro storia naufragò, quasi in sordina, dopo pochi mesi.

Ma a giugno 2024, Belen uscì allo scoperto con un nuovo amore: Angelo Galvano. I due avevano anche trascorso un weekend in Sardegna con i figli della showgirl, Santiago e Luna Marì. Dopo un'estate di passione e alla soglia del suo quarantesimo compleanno, tuttavia, tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano era tutto finito. Dopo settimane di voci di rumors su una crisi, era stato il settimanale Gente a pubblicare le foto di Angelo che tentava di parlare con la showgirl, che si era appena trasferita in una nuova zona a Milano. Negli scatti, risalenti a ottobre 2024, Galvano restava in attesa di poter parlare con la showgirl, ma invano.

Da allora, sui due non ci sono stati aggiornamenti di alcun tipo e si è pensato che Belen avesse definitivamente voltato pagina. Tuttavia, qualche ora fa, Diva & Donna ha pubblicato alcuni scatti che sembrano provare che tra la showgirl argentina e Galvano potrebbe non essere del tutto una storia archiviata, ma potrebbero esserci spiragli di un riavvicinamento tra i due.

Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: sono di nuovo una coppia?

Il settimanale Diva & Donna ha pubblicato alcune foto che ritraggono Belen Rodriguez e Angelo Galvano insieme. Non solo: con loro c'è anche Luna Marì, la secondogenita della showgirl nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Nelle foto si vede Belen tenere per mano la piccola, mentre poco dietro di loro si nota Angelo Galvano con una valigia. La rivista ha sottolineato come, dopo 9 mesi dalla fine della loro relazione, Galvano sia comparso "a sorpresa" nella vita della showgirl argentina e ipotizza un ritorno di fiamma tra i due:

"A 9 mesi dalla rottura, nelle immagini che trovate in esclusiva solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana, ecco ricomparire a sorpresa la showgirl con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano. Con loro c’è anche la piccola Luna Marì: aria di reunion?"

Galvano è un ingegnere del settore elettrico, conosciuto dalla showgirl la scorsa primavere: ad aprile i due sono stati paparazzati insieme, ma l'ufficialità della loro storia è arrivata solo a giugno. Con Galvano, Belen si era presentata anche al matrimonio della sorella Cecilia, la scorsa estate, ma poco dopo la loro relazione era stata messa in dubbio da voci di una forte crisi, fino all'epilogo di ottobre. Che ci sia davvero un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere per scoprirlo!