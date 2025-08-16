Belen Rodriguez: Chi è Nicolò De Tomassi? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della showgirl

News VIP

Nicolò De Tomassi: Chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Nicolò De Tomassi è nato a Roma nel 1988, quindi quest'anno ha compiuto o deve compiere 37 anni. Al momento non sappiamo molto della sua vita privata, non essendo un personaggio pubblico; tuttavia, ciò che è noto è che ha studiato Architettura Project Management presso la Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma, e che dopo la laurea è diventato il co-fondatore del Padel Park Roma, un circolo sportivo che ha messo su insieme a Giovanni Formilli Fendi e Francesco. Principalmente, però, si occupa della gestione di importanti attività imprenditoriali di famiglia, sia nel campo dello sport che in quello dell'accoglienza.

Nicolò De Tomassi su Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è @nicodetommasi, e ad oggi conta circa 1.800 follower. Parliamo di un account privato, dunque non è possibile visionare i contenuti che pubblica, a meno che non si faccia parte della ristretta cerchia dei suoi seguaci. Tra di essi, tra l'altro, spiccano due nomi: quello del campione di tennis Matteo Berrettini e della conduttrice argentina Belen Rodriguez. Lo troviamo anche su Facebook: https://www.facebook.com/nicolo.detomassi.

Nicolò De Tomassi e Belen Rodriguez: Un'estate bollente

Attualmente il suo nome sta circolando parecchio sul web perché è stato associato proprio a quello di Belen Rodriguez. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna in atteggiamenti inequivocabili, ad esempio mentre si baciano in acqua. Il magazine Chi ha scritto che la Rodriguez avrebbe conosciuto De Tomassi soltanto qualche giorno fa grazie a dagli amici in comune, ma che tra loro sarebbe subito scattata la scintilla. Non ci resta che aspettare l'ufficializzazione della relazione da parte dei diretti interessati, che non si sono ancora pronunciati in merito.