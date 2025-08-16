TGCom24
Home | VIP | News | Belen Rodriguez: Chi è Nicolò De Tomassi? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della showgirl
News VIP

Belen Rodriguez: Chi è Nicolò De Tomassi? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della showgirl

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiamma della showgirl argentina Belen Rodriguez, ossia Nicolò De Tomassi!

Belen Rodriguez: Chi è Nicolò De Tomassi? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della showgirl

Conosciamo meglio Nicolò De Tomassi, imprenditore romano che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Belen Rodriguez!

Nicolò De Tomassi: Chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Nicolò De Tomassi è nato a Roma nel 1988, quindi quest'anno ha compiuto o deve compiere 37 anni. Al momento non sappiamo molto della sua vita privata, non essendo un personaggio pubblico; tuttavia, ciò che è noto è che ha studiato Architettura Project Management presso la Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma, e che dopo la laurea è diventato il co-fondatore del Padel Park Roma, un circolo sportivo che ha messo su insieme a Giovanni Formilli Fendi e Francesco. Principalmente, però, si occupa della gestione di importanti attività imprenditoriali di famiglia, sia nel campo dello sport che in quello dell'accoglienza.

Nicolò De Tomassi su Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è @nicodetommasi, e ad oggi conta circa 1.800 follower. Parliamo di un account privato, dunque non è possibile visionare i contenuti che pubblica, a meno che non si faccia parte della ristretta cerchia dei suoi seguaci. Tra di essi, tra l'altro, spiccano due nomi: quello del campione di tennis Matteo Berrettini e della conduttrice argentina Belen Rodriguez. Lo troviamo anche su Facebook: https://www.facebook.com/nicolo.detomassi.

Nicolò De Tomassi e Belen Rodriguez: Un'estate bollente

Attualmente il suo nome sta circolando parecchio sul web perché è stato associato proprio a quello di Belen Rodriguez. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna in atteggiamenti inequivocabili, ad esempio mentre si baciano in acqua. Il magazine Chi ha scritto che la Rodriguez avrebbe conosciuto De Tomassi soltanto qualche giorno fa grazie a dagli amici in comune, ma che tra loro sarebbe subito scattata la scintilla. Non ci resta che aspettare l'ufficializzazione della relazione da parte dei diretti interessati, che non si sono ancora pronunciati in merito.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Tata Giramondo - Missione Italia va in onda oggi pomeriggio, 16 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il Mare
anticipazioni TV Tata Giramondo - Missione Italia va in onda oggi pomeriggio, 16 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il Mare
Gf Vip, Nikita Pelizon, "Oriana Marzoli con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le mosse"
news VIP Gf Vip, Nikita Pelizon, "Oriana Marzoli con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le mosse"
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna si sveglia e ora?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Luna si sveglia e ora?
Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Ho vissuto un’esperienza al limite dell’immaginabile. Non mi piace perdere, ma..."
news VIP Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Ho vissuto un’esperienza al limite dell’immaginabile. Non mi piace perdere, ma..."
Innocence, Anticipazioni: Irem finisce in manette nell'undicesima puntata in onda oggi, 16 agosto 2025
anticipazioni TV Innocence, Anticipazioni: Irem finisce in manette nell'undicesima puntata in onda oggi, 16 agosto 2025
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2025
Ballando con le Stelle, ex concorrente svela: "Non lo rifarei, programma ingiusto"
news VIP Ballando con le Stelle, ex concorrente svela: "Non lo rifarei, programma ingiusto"
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver scopre che Sarp è vivo! Ecco la sua reazione...
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver scopre che Sarp è vivo! Ecco la sua reazione...
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV