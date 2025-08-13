TGCom24
Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''

Irene Sangermano

Belen Rodriguez ha ritrovato l'amore? La showgirl argentina è stata pizzicata in Sardegna con la sua nuova fiamma. Ecco di chi si tratta.

Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''

Altro che lavoro e famiglia, Belen Rodriguez ha riaperto le porte del suo cuore e dopo questi scatti del settimanale Chi, è ufficiale. La bella argentina, che continua a godersi le lunghe vacanze in Sardegna, è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con Nicolò De Tomassi, ecco chi è.

Belen Rodriguez si è innamorata?

Ci avevamo quasi creduto all’idea di Belen Rodriguez come una nuova imprenditrice tutta televisione e industria con i suoi brand, sempre più amati dalle consumatrici, ma chi ha la passione nel sangue non può sfuggire alla passione nell’altro, si sa. E così ecco che Belen torna al centro dei pettegolezzi dopo la pubblicazione dell’ultimo numero del settimanale Chi, in copertina mentre si trova nelle braccia del suo nuovo fidanzato. Ma, attenzione, non è l’ex volto di Uomini e Donne ad oggi acclamato osteopata di qualche settimana fa, in quel caso sembra si trattasse di una semplice amicizia. E chi è dunque il nuovo misterioso uomo della Rodriguez?

“Il fortunato è Nicolò De Tomassi, avvocato di Roma. Li vediamo in Sardegna in atteggiamenti inequivocabili, che ci riportano alle esporti d’oro del gossip, quando la showgirl imperava con i suoi amori […] Si sono conosciuti in questi giorni grazie ad amici in comune e l’intesa è scattata immediatamente. Potrebbe essere un amore estivo, ma il ragazzo è molto diverso da quelli a cui siamo abituati, è un avvocato apprezzato nel giro della “Roma bene””.

Insomma, Belen ha scelto un avvocato che sembra le sia stato presentato da alcuni amici in comune durante la sua vacanza. Che la sintonia sia nata subito è abbastanza evidente, dato che le foto che li ritraggono sono di baci, mani intrecciati e parole soffiate sulle labbra, così come che Nicolò non sembra essere il solito bello pieno di addominali, nonostante sia decisamente un bel ragazzo.

Belen Rodriguez sceglie un avvocato

Questa volta Belen Rodriguez ci ha stupito. La showgirl argentina nel corso della sua lunghissima vita amorosa, costellata di flirt e ritorni di fiamma con Stefano De Martino che ad oggi possiamo dire fosse il suo amore più grande, ci ha abituato ad un certo prototipo di uomo ed ecco perché la new entry Nicolò De Tomassi lascia perplessi. Che Belen sia cambiata davvero nel corso di questo ultimo anno trascorso da sola, concentrata sulla sua carriera e sulla sua splendida famiglia, e abbia deciso di voltare pagina mirando a personalità più in linea con i suoi progetti futuri?

Certo questo potrebbe essere semplicemente un flirt estivo frutto di un momento di leggerezza e spensieratezza, ma Nicolò è un ottimo partito e sopratutto conosce il mondo della Rodriguez e sa come navigarci senza pestarle i piedi. Un ottimo compromesso sembrerebbe. Nel frattempo, Belen torna al centro dei pettegolezzi per la sua prossima partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Una notizia che, sembra, Maria De Filippi non abbia preso esattamente nel migliore dei modi.

Foto: Chi Magazine

