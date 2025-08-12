Ancora gelo nella famiglia Rodriguez: la rottura tra Belen e Cecilia rimane insanabile

News VIP

“Belen è stata messa alla porta”: nuovi retroscena sulla rottura tra le sorelle Rodriguez

Non accenna a stemperarsi la spaccatura tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. La notizia – che arriva a pochi giorni dall’altro episodio che ha visto protagonista Belen in Sardegna (la lite con un benzinaio) – racconta di un tentativo di riavvicinamento mai realmente preso in considerazione dalla moglie di Ignazio Moser, oggi prossima alla maternità.

Belen e Cecilia Rodriguez, nessuna riconciliazione

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella newsletter “Chicchi di gossip”, Cecilia avrebbe rifiutato l’ultimo invito alla riconciliazione: “Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”. Parole nette che consegnano l’immagine di un rapporto ormai logorato, in cui il riavvicinamento proposto dalla sorella maggiore è stato categoricamente respinto.

Al centro della frattura, sempre stando a quanto ricostruito dal giornalista, ci sarebbe la figura del marito di Cecilia, Ignazio Moser. Parpiglia parla di “un muro… che vede al centro del caso e del caos la figura di Ignazio Moser, marito di Cecilia, è invalicabile”. Il punto di rottura definitivo, riferiscono le fonti, risalirebbe allo scorso 5 marzo, quando Cecilia avrebbe preso le distanze in modo netto e lasciato cadere ogni possibilità di riavvicinamento.

Più fonti raccolte dal settimanale DiPiù fanno emergere un quadro di delusione e risentimento: una persona vicina alle sorelle avrebbe confidato che “Cecilia è rimasta profondamente delusa”. In un momento di grande attesa – la giovane mamma è ormai prossima al parto – la ex gieffina avrebbe sperato in segni di affetto, vicinanza e supporto da parte della sorella. Ma, secondo le stesse fonti, Belen sarebbe stata lontana sia fisicamente sia emotivamente, e quella distanza avrebbe fatto precipitare la situazione.

Non si tratta però soltanto di sentimenti: nella lista dei motivi che avrebbero contribuito al distacco figurerebbero anche questioni pratiche e professionali. La gestione del marchio Me Fuí, la linea di costumi lanciata dalle due sorelle, sarebbe diventata complicata: scelte non condivise, rapporti tesi e incomprensioni operative avrebbero fatto sì che Cecilia si sentisse esclusa.

Altro elemento che avrebbe alimentato la crisi è un episodio in cui Belen, durante una festa, avrebbe ballato accanto a Ignazio con atteggiamenti considerati troppo provocanti. “Cecilia non ha mai messo in dubbio la fedeltà di Ignazio”, avrebbe spiegato una fonte a DiPiù, “ma certi comportamenti, anche se solo in apparenza, possono ferire profondamente”. C’è anche chi sostiene che Belen avrebbe messo in guardia la sorella su presunti tradimenti di Ignazio: un gesto che – raccontano altri – sarebbe nato dall’intento di proteggere Cecilia ma che lei avrebbe percepito come un accusa e non come un atto di cura.

Il quadro si sarebbe poi incendiato durante un confronto particolarmente acceso: toni forti, parole pesanti e un litigio che, pare, ha lasciato entrambi i lati profondamente segnati. Dopo quell’episodio la frattura sarebbe diventata difficile da ricomporre e, per ora, nessuna delle due avrebbe intenzione di fare il primo passo.Da parte sua Belen avrebbe provato a ricucire il rapporto, ma ogni tentativo sarebbe stato respinto

Per ora, dunque, la pagina tra le due sorelle resta chiusa e non ci sarebbe nessuna svolta in vista.