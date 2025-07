Barbara D'Urso riceve il sostengo di Fabrizio Corona: ''Tornerà il tuo momento''

News VIP

Barbara D'Urso ringrazia Fabrizio Corona per le sue parole di sostegno. Ecco cosa è successo.

Barbara d’Urso rimane lontana dal mondo del piccolo schermo, sfuma anche la possibilità di vederla nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle ma c’è chi non è affatto d’accordo. Fabrizio Corona, infatti, sostiene pubblicamente la presentatrice partenopea.

Barbara d’Urso, sfuma l’ipotesi Ballando con le Stelle

Dopo il frettoloso addio a Mediaset, una ferita ancora aperta nel suo cuore come ha commentato più volte, Barbara d’Urso rimane lontana dal mondo del piccolo schermo. La presentatrice partenopea, infatti, negli ultimi anni si è dedicata alla famiglia, alle sue passioni e al mondo social, apparendo in tv solamente in due occasioni ovvero per un’intervista con Mara Venier a Domenica In, poi come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. E proprio Milly Carlucci sarebbe stata interessata a portare Barbara nel cast della nuova edizione del suo show danzante su Rai 1, scontrandosi tuttavia con l’opposizione dei vertici di Viale Mazzini.

D’Urso ha parlato di un programma studiato per lei nel corso dell’anno, ma ancora nulla di concreto, poi sfuma l’ipotesi di vederla nel cast di Ballando con le Stelle ma non a causa del cachet stellare richiesto dalla conduttrice, bensì perché le iniziali trattative non sono andate avanti. Insomma, ennesimo boccone amaro per Barbarella ed ennesima delusione per i suoi fan, che non vedono l’ora di vederla tornare in tv. Ma c’è anche un altro sostenitore della partenopea, ovvero Fabrizio Corona, che nelle ultime ore ha dato il suo appoggio pubblico alla D’Urso. Ecco i dettagli.

Fabrizio Corona dalla parte di Barbara D’Urso

Non si ferma mai l’estro creativo per il gossip di Fabrizio Corona che, nelle ultime ore, è tornato con un nuovo episodio del suo podcast Falsissimo dedicato a Temptation Island. Proprio durante questa puntata, l’ex re dei paparazzi ha voluto dare un appunto ai vertici del Biscione, tirando in ballo Barbara D’Urso e il trattamento che è stato riservato alla conduttrice.

“Ci si comporta così con Barbara D’Urso la licenzi senza permetterle di salutare i suoi telespettatori quando è 30 anni che vi fa mangiare tutti con i suoi ascolti e pubblicità?”.

Insomma, Corona non perdona e non ha paura di dire la sua come sempre. Immediata la reazione di Barbarella, pubblicata proprio da Fabrizio su Instagram attraverso lo screenshot della loro chat, che ha ringraziato l’ex marito di Nina Moric, il quale ha chiosato: “È la pura e semplice verità, tornerà il tuo momento”. Cosa ne pensate? Del resto è sempre più assurdo pensare che una presentatrice in grado di accumulare un simile share sia lontana dal piccolo schermo, dato che sarebbe un’arma vincente su ogni tipo di format.