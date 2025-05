Barbara D'Urso pronta a tornare in tv? Rai avrebbe in mente per lei un programma pomeridiano

News VIP

Rai potrebbe essere interessato a riportare in tv Barbara D'Urso e affidarle un programma della fascia pomeridiana. Scopriamo insieme cosa sappiamo!

Barbara D'Urso è oramai lontana dal mondo della tv, fatta eccezione per qualche breve comparsata in alcuni programmi Rai. Eppure, proprio dall'azienda di Viale Mazzini ci sarebbe l'intenzione di proporle un programma della fascia pomeridiana. Che sia vicino il ritorno in tv dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5?

Barbara D'Urso attesa in Rai? L'azienda vorrebbe proporle un programma pomeridiano

Data la situazione degli ascolti dei programmi Rai, alquanto preoccupanti, tanto da portare alla chiusura anticipata del format di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle, sembra che l'azienda di Viale Mazzini stia pensando di chiamare una fuoriclasse in termini di ascolti tv: Barbara D'Urso. Secondo un'indiscrezione, infatti, pare che Rai voglia proporle di tornare in tv con la conduzione di un nuovo programma. Mesi fa, si vociferava che sarebbe stata l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 a prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, ma questa ipotesi è stata accantonata molto rapidamente.

Durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso è stata ospite come ballerina per una notte, dimostrando di essere una fuoriclasse nel ballo e non mancando di lanciarsi qualche stoccata con Selvaggia Lucarelli. In quell'occasione, si erano diffusi rumors di una proposta di lavoro in Rai, ma il tutto è rapidamente naufragato e i rumors sono rimasti tali.

Ora, però, stando a ciò che rivela La Repubblica, pare che i vertici di Rai abbiano deciso di rivolgersi alla storica ex conduttrice di Mediaset per "risalire la china" degli ascolti e permetter così a Barbara D'Urso di tornare in tv, dalla quale manca attivamente da quasi due anni.

Barbara D'Urso, cosa è successo dopo l'addio a Mediaset? In arrivo una proposta da Rai?

A luglio 2023, infatti, con un comunicato stampa improvviso, Mediaset annunciò il licenziamento di Barbara D'Urso come conduttrice di Pomeriggio 5, che è ormai nelle mani di Myrta Merlino. La notizia scosse i fan della conduttrice e a commentarla ci fu la sorella di Barbara D'Urso, che giudicò inaccettabile un simile comportamento e un così poco preavviso.

Da allora, si sono susseguite voci di un ritorno in tv, ma si è trattato sempre di indiscrezioni infondate. A eccezione dell'intervista con Mara Venier e della partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso non è più tornata in tv. Anche in occasione della chiacchierata con Venier a Domenica In, l'ex volto di Canale 5 non si sbilanciò né sui rapporti con Mediaset, né su un probabile ritorno in tv.

Ora, però, stando a ciò che rivela Repubblica, pare che Rai voglia affidarle un programma in fascia pomeridiana. Sul quotidiano, si legge, infatti che Rai "da due anni prova a riportarla sul piccolo schermo, incontrando però il muro di Forza Italia" e che vorrebbe metterla alla conduzione di un programma infrasettimanale della fascia pomeridiana, così da far risalire gli ascolti in calo, visto che Barbara D'Urso è considerata un "jolly indispensabile".