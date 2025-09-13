Barbara D’Urso: la verità sulle “luci” e sull’etichetta di trash che l’ha seguita per anni

News VIP

"Qualcuno ha deciso di darmi questa etichetta di trash e me l’ha appiccicata", le dichiarazioni di Barbara D'Urso ospite ieri alla serata de Il Tempo delle Donne.

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Icona televisiva amatissima e al tempo stesso bersaglio di critiche, la conduttrice è tornata a raccontarsi senza filtri durante la serata de Il Tempo delle Donne. Un’occasione speciale in cui, davanti a un pubblico curioso e attento, ha affrontato alcuni degli argomenti che negli ultimi anni sono stati al centro delle polemiche: le famose “luci alla D’Urso” e l’etichetta di “regina del trash” che spesso le è stata cucita addosso.

Barbara D’Urso, "Mai fatto botox. Il trash fatto in accordo"

Con la sua solita franchezza, Barbara ha voluto mettere i puntini sulle “i” spiegando da dove nasce questa celebre espressione legata al suo modo di stare davanti alle telecamere:

"L’etichetta delle luci di Barbara d’Urso è nata anni fa, ma questo perché ho fatto una scelta nella mia vita, ovvero quella di non fare interventi. Ho 68 anni e non ho mai fatto niente, neanche il botox. Per questo motivo le luci aiutano, una bella luce fa uscire sempre belli"

La D’Urso ha rivendicato con orgoglio la decisione di non sottoporsi a trattamenti estetici invasivi, sottolineando che la famosa attenzione alla luce non è altro che un mezzo per valorizzarsi davanti alla telecamera, senza mascherare la sua età.

Accanto alle luci, Barbara ha voluto affrontare anche un altro tema che le è particolarmente caro: l’accusa di fare televisione trash. Un termine che l’ha accompagnata in molte fasi della sua carriera e che spesso è stato usato per screditare il suo lavoro. La conduttrice, però, non ci sta:

"Qualcuno ha deciso di darmi questa etichetta di trash e me l’ha appiccicata. Ma bisogna capire se è stata appiccicata a me o alle cose che io facevo, senza specificare perché le facevo e in accordo con chi"

La D’Urso non è solo la donna del pomeriggio televisivo e delle trasmissioni popolari: nel corso della sua lunga carriera si è battuta anche per temi sociali importanti, spesso portando in televisione storie delicate e dando voce a chi non ne aveva

"Quella Barbara d’Urso, quella che si è battuta per molti temi importanti, non c’è nella società, non ha importanza, io sono quella del trash. A me scorre addosso, ma non mi sembra una cosa che mi appartiene e che non appartiene ad altre cose, che non vedo, ma mi raccontano"

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "Avverto una pressione fortissima"

Barbara D’Urso tornerà finalmente in televisione come concorrente ufficiale della 20ª edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 27 settembre 2025 su Rai1. Per lei si tratta di un ritorno attesissimo dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, seguiti all’uscita improvvisa da Pomeriggio 5. Questa nuova avventura rappresenta una sfida personale e professionale: "Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile: ora non sono più io a gestire, ma vengo gestita. Avverto una pressione fortissima", ha raccontato al Corriere della Sera.