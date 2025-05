Barbara d’Urso approda in Rai per merito di Salvini? L’ultima indiscrezione

News VIP

Barbara d’Urso attesa in Rai a gennaio 2026 con un nuovo programma in onda il sabato. Sarebbe stato Matteo Salvini ad esortare i vertici di Viale Mazzini a richiamare la presentatrice.

La notizia che tanti aspettavano, alcuni temevano, altri non credevano possibile è giunta. Barbara d’Urso torna in tv, sulla Rai, e lo fa grazie all’intervento diretto di Matteo Salvini. Ecco l’ultima indiscrezione sulla presentatrice partenopea.

Barbara d’Urso torna in Tv?

Dopo aver dovuto lasciare frettolosamente Mediaset, messa da parte senza preavviso e sostituita da Myrta Merlino al timone della conduzione di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si è tenuta lontano dal mondo del piccolo schermo. La presentatrice partenopea ha fatto solo due piccoli strappi alla regola, entrambi sulla Rai, con una lunga intervista concessa a Mara Venier a Domenica In, poi come ballerina per una notte a Ballando con Le Stelle, lo show danzante di Milly Carlucci. Entrambe le apparizioni televisive, neppure a dirlo, hanno creato scompiglio e provocato un’improvvisa impennata dello share, impossibile da ignorare.

Che piaccia o meno, infatti, Barbarella attira e tutti sono curiosi quando torna ad affacciarsi in Tv. Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ritorno della d’Urso, ma ogni volta la notizia veniva smentita o non commentata dalla diretta interessata, che ha continuato a godersi la sua vita milanese tra amici, famiglia e il dolce compito di nonna. Certo è chiaro che a Barbara non dispiacerebbe tornare al suo grande amore, questo è certo, ma sembra che non ci sia spazio per lei o, almeno, questa era l’impressione generale fino alla recente indiscrezione lanciata da “Il Foglio”. Secondo questa indiscrezione, infatti, Barbara tornerà a gennaio 2026 sulla Rai con un programma del sabato e ad aiutarla a rientrare nel circuito televisivo sarebbe stato Matteo Salvini, il segretario della Lega nonché Ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio. Ecco tutti i dettagli.

Barbara d’Urso in Rai grazie a Salvini

La notizia dell’ultima ora riguarda Barbara d’Urso e il suo ritorno sul piccolo schermo che, secondo “Il Foglio”, sarebbe stato contrattato da Matteo Salvini in persona con i veritci di Viale Mazzini, pronto a riportare la presentatrice partenopea in televisione prima di tutti, ovviamente sulla rete nazionale.

“Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso. Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: Matteo ci sa fare”.

Insomma, Salvini si sarebbe prodigato per assicurare a Barbarella un grande ritorno sul piccolo schermo, con un programma che andrà in onda a partire da gennaio 2026 ogni sabato. Si tratta di un talk-show alla d’Urso con lacrime, chiacchiere e sorrisi, che probabilmente andrà a scontrarsi con Verissimo su Canale 5, lo show condotto da Silvia Toffanin ormai da anni. Al momento, bisogna sottolineare, la presentatrice partenopea non ha confermato i rumors.