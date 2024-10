Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli che voleva il suo posto in giuria: "Agganci ed ex marito"

News VIP

Selvaggia Lucarelli, ha svelato tutti i retroscena di cui era già a conoscenza relativamente alla candidatura di Sonia Bruganelli come giurata a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo nella sua newsletter, raccontando la vicenda legata alla presunta volontà di Sonia Bruganelli di ottenere il suo posto come giurata a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli conferma il desiderio di Sonia Bruganelli di prendere il suo posto, facendo pressioni con le sue conoscenze

Finora il caso era stato trattato, ma senza entrare nei dettagli. La Lucarelli ha non solo spiegato cosa è accaduto e ha inoltre confessato che un paio di anni fa ha avuto problemi con la produzione, tanto da rischiare di non essere riconfermata. Tutto ciò è avvenuto nel 2023 dopo un'edizione di Ballando piutttosto dura per Selvaggia in cui le polemiche hanno fatto da padrone. Nella fattispecie in quella stagione del dacing show di Rai1, la giornalista si schierò apertamente contro Enrico Montesano (poi squalificato dalla produzione) ebbe degli screzi con Iva Zanicchi e fu abbastanza contrariata dal trattamento subito dal suo compagno Lorenzo Biagiarelli nel cast come concorrente. Tutto ciò pare abbia posizionato Selvaggia come prossima all'addio del programma per i contrasti sia con il cast che con la produzione di conseguenza.

Proprio in quel momento Sonia Bruganelli si fece avanti tentando di risciure a ricoprire il ruolo della Lucarelli in partenza.

“La notizia era vera e io lo sapevo. Manca però un passaggio”, ha esordito la Lucarelli che poi proseguito:

"Il mio fidanzato, ha accettato di partecipare a Ballando pensando che ci saremmo divertiti e invece, più che un concorrente, è stato un pungiball. Ma non è tempo di dissotterrare cadaveri, quello che è stato è stato e chi se ne frega. Ovviamente però quella stagione è stata piena di frizioni tra me, la produzione, i giurati. Sollevai la questione Montesano, fui insultata da Zanicchi, ci furono comportamenti poco gentili di alcuni giurati nei miei confronti, io sollevai alcune polemiche sul regolamento e sulla vittoria di Costamagna, oltre che sul trattamento subito da Lorenzo. Il pubblico mi sostenne molto, ma insomma, con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”.

Nonostante i rapporti tesi, al termine della stagione la produzione di Ballando ha fatto sapere a Selvaggia che sarebbe stata riconfermata anche per l’edizione del 2023. Nei mesi successivi, però, non ci furono più contatti tra lei e il programma:

“Poi, dopo quella stagione, passano i mesi, io a Ballando non penso più, leggo che non ci sarò, che arriverà Barbara D’Urso al posto mio, escono false notizie su persone che sarebbero già state contrattualizzate, lascio fare. Non dico niente, perché la verità è che comunque io tutti gli anni (ne sono passati 9) firmo il mio contratto a ridosso dell’inizio del programma. A volte addirittura la sera della prima puntata, direttamente negli studi di Ballando, già vestita e truccata (per esempio quest’anno)”.

In questo scenario, entra in gioco Sonia Bruganelli, che secondo la Lucarelli avrebbe iniziato a fare pressioni attraverso le sue conoscenze per ottenere il suo posto da giurata. La produttrice, dopo aver lasciato il ruolo di opinionista a Mediaset, cercava un nuovo incarico:

“Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno. In fondo, era probabile che non fossi più a Ballando, lei ha cercato di afferrare un’opportunità lavorativa per la quale si riteneva all’altezza. Non eravamo amiche, eravamo in buoni rapporti, questo sì. Ma non doveva certo darmi spiegazioni. Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il cul*, tanto più che la sedia forse non era neppure più sotto al mio cul*”.

Nonostante le manovre della Bruganelli, la Lucarelli è riuscita a mantenere il suo posto in giuria. E Sonia? A quel punto, Lucarelli ha lanciato una battuta:

“All’ultimo incontro, al momento dei saluti, a un autore dico scherzando: ma quindi niente Bruganelli? Non sapevano che io lo sapessi, si alleggerisce il tutto con una battuta e non se ne parla più. Vengo poi a sapere da altre fonti che le era stato proposto di fare la concorrente ma che aveva rifiutato. O giurata o nulla”.

La giornalista non sembra puntare il dito sulle aspirazioni della Bruganelli ma ha sottolineato come le modalità con cui l'ha fatto sono certamente discutibili. Come? Facendo pressioni alla dirigenza con le sue importanti conoscenza.

Sonia, prima dell’inizio, mi manda anche un messaggio carino facendo finta che non esista il pregresso di cui vi ho raccontato e io le auguro in bocca al lupo. Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l’altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera. Certo, io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex)marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro”.

Anche se si fa davvero fatica a credere che non sia vero, e giusto ricordare, in ogni caso, che Sonia Bruganelli non ha mai confermato tali fatti o che avesse intenzione di prendere il posto in giura di Selvaggia. Su Instagram, rispendo ad un utente, ha specificato che si tratta solo di "rumors" privi di fondamento.