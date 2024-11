Ballando con le Stelle, Samuel Peron sostituirà Angelo Madonia al fianco di Federica Pellegrini

News VIP

L'allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle ha portato un gradito ritorno nel dancing show: sarà infatti Samuel Peron a ballare con Federica Pellegrini!

L'allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle è stato annunciato nelle scorse ore da una nota ufficiale di Rai: l'azienda di viale Mazzini, infatti, ha comunicato che, dalla prossima puntata, Angelo Madonia non sarà più parte del cast di professionisti del dancing show condotto da Milly Carlucci. La decisione si è rivelata necessaria, in seguito a "divergenze professionali" sorte con il maestro di ballo e che hanno spinto Rai ad allontanarlo dalla trasmissione. Poche ore fa, è arrivato anche l'annuncio del sostituto che ballerà con Federica Pellegrini al posto di Madonia: stiamo parlando di un amatissimo ex maestro del programma, il ballerino Samuel Peron.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron è il sostituto di Angelo Madonia: sarà lui a ballare con Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ballerà accompagnata dal maestro Samuel Peron: con un comunicato la Rai ha annunciato il nome del sostituto che prenderà il posto, a partire dalla prossima puntata del dancing show, di Angelo Madonia. Quest'ultimo è stato, infatti, allontanato dal programma, a causa di una serie di "divergenze professionali" non meglio specificate che sarebbero nate nel corso del programma: "La produzione, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso". La notizia è stata data in diretta a La Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha commentato che si tratta di una situazione che non si era mai verificata prima nella storia della trasmissione.

Secondo alcune prime ricostruzioni, sembra che dopo la puntata di sabato 23 novembre, Madonia si sia allontanato infastidito dallo studio dopo il confornto con Selvaggia Lucarelli, lasciando sola Federica Pellegrini dopo l'esibizione. La nuotatrice ha espresso il suo dispiacere per la decisione di allontanare Madonia, ma ha anche ammesso di essersi sentita molto a disagio quando si è trovata ad assistere alla lite tra il maestro e Selvaggia Lucarelli.

Intanto, dai social ufficiali di Rai e Ballando con le Stelle è stato anche annunciato che Samuel Peron sarà il sostituto di Angelo Madonia e che ballerà al fianco di Federica Pellegrini a partire dalla prossima puntata. Una notizia che è stata accolta con molto entusiasmo dai fan, essendo Peron un volto storico della trasmissione e molto amato dal pubblico:

"Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione"

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia allontanato dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli? La diretta interessata interviene e svela come stanno le cose

La notizia dell'allontanamento di Angelo Madonia è stata accolta con non poche polemiche dal pubblico del dancing show, tra chi riteneva che Federica Pellegrini meritasse un partner meno arrogante e chi, invece, ha incolpato Selvaggia Lucarelli, con cui il maestro di ballo ha avuto un acceso scontro nell'ultima puntata.

Al momento, Angelo Madonia non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma è stato notato un like a un commento su X nel quale si dichiarava solidarietà al ballerino, incolpando l'atteggiamento provocatorio di Selvaggia Lucarelli come principale causa del suo licenziamento. Sentendosi chiamata in causa, la giurata ha deciso di dire la sua sui social e ha postato un post sul suo profilo X, oltre a un lungo articolo nella sua newsletter La Pellegrini Liberata.

In entrambi, Lucarelli ha dichiarato con fermezza che "Madonia non è stato escluso da Ballando con le Stelle per aver risposto a me". In questo modo, la giurata del programma ha voluto sottolineare il suo essere estranea alla vicenda che ha portato il maestro di ballo a essere allontanato dalla trasmissione. Nel suo post, la giurata ha però anche sottolineato che, da diverse settimane Angelo Madonia sembrava non riuscire a entrare in sintonia con la sua partner di ballo, Federica Pellegrini, tanto che - ha dichiarato Lucarelli - "non si trattava di una questione di centimetri di differenza, ma di un’atmosfera inaspettatamente cupa attorno a Madonia. Ho visto un Angelo diverso".

