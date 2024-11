Ballando con le Stelle, Samuel Peron commenta il suo ritorno: "Come tornare a casa"

News VIP

Samuel Peron sostituirà Angelo Madonia a Ballando con le Stelle, affiancando Federica Pellegrini nelle ultime puntate del dancing show. Ecco come il ballerino ha commentato il suo ritorno!

Dopo il licenziamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, è arrivata la notizia ufficiale che Samuel Peron sostituirà il ballerino. Il volto storico del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha espresso il suo entusiasmo per questo inatteso ma gradito ritorno e nel suo post su Instagram ha stuzzicato Federica Pellegrini, con cui si esibirà a partire dalla prossima puntata.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron commenta il suo ritorno: "Devo smaltire l'emozione"

Il cast di Ballando con le Stelle, nelle scorse ore, è andato incontro a un'inaspettata tempesta: a sorpresa, Rai ha annunciato che Angelo Madonia non sarebbe più stato parte del corpo di ballo dei professionisti della trasmissione "a causa di divergenze professionali sorte tra il ballerino e il programma". A distanza di ore la produzione della trasmissione ha anche annunciato chi sostituirà Madonia: si tratta di un volto molto amato e conosciuto dai fan di Ballando e che ha detto addio al dancing show qualche anno fa.

Stiamo parlando di Samuel Peron: il maestro di ballo prenderà il posto di Angelo Madonia e affiancherà Federica Pellegrini nelle ultime puntate previste nelle prossime settimane. Con un post sui social, Peron ha commentato il suo ritorno nel dancing show e ha dichiarato di essere ancora molto emozionato dalla notizia: "Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua. Casa è sempre casa!".

Ma nel suo post, Peron ha stuzzicato anche Federica Pellegrini, chiedendole se fosse pronta a rimettersi in pista con lui: "Se pronta Federica Pellegrini? Io devo ancora smaltire l'emozione". L'ex campionessa olimpica ha commentato il post del ballerino con un divertito: "Ah, io? Prontissima". La coppia debutterà ufficialmente in pista nella puntata di sabato 30 novembre.

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia sostituito da Samuel Peron: il ballerino rompe il silenzio sul suo licenziamento

L'addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle ha lasciato i fan della trasmissione senza parole: dopo un'accesa lite tra il ballerino e Selvaggia Lucarelli, il ballerino ha abbandonato lo studio e a distanza di qualche giorno è stato annunciato che non avrebbe più fatto parte del cast di professionisti del dancing show.

Poiché né Madonia né altri protagonisti di Ballando hanno rilasciato alcun tipo di comunicato, le ipotesi sul perché il ballerino fosse stato licenziato si sono diffuse a macchia d'olio e la maggior parte attribuiva la colpa alla lite con Selvaggia Lucarelli. La giurata, tuttavia, ha anticipato che non era colpevole di nulla e che da tempo avvertiva una mancanza di sintonia tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini.

Dopo ore di rumors, il ballerino ha deciso di rompere il silenzio e spiegare che questa decisione è dipesa da una situazione che non era più legata solo alla sua vita professionale, ma anche a quella privata e che per rispetto nei confronti di Federica Pellegrini ha scelto di fare un passo indietro: "Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa" ha dichiarato il ballerino.

Madonia si è poi complimentato con Federica Pellegrini, definendo "straordinario" il suo percorso e ammettendo che "non è un uomo di comunicazione, ma un professionista di ballo" e che come tale ha scelto di fare un passo indietro:

"Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco."

Con un ringraziamento finale ai suoi colleghi, Madonia ha concluso il suo post, ringraziandoli per la vicinanza e la comprensione di questo momento così difficile.

