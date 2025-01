Ballando con le stelle, Samuel Peron a ruota libera: “La giuria andrebbe cambiata, Federica Pellegrini? Ci sentiamo"

News VIP

Il ballerino professionista Samuel Peron punge la giuria di Ballando con le stelle e commenta la sua ultima partecipazione al talent show di Milly Carlucci insieme a Federica Pellegrini.

Samuel Peron è un volto storico di Ballando con le stelle. Intervistato da Il Corriere della Sera, il ballerino professionista ha ricordato la sua recente esperienza condivisa con la campionessa Federica Pellegrini e lanciato una bella stoccata alla giuria del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

La frecciatina di Samuel Peron alla giuria di Ballando con le stelle

Samuel Peron ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. Il ballerino professionista è tornato nel talent show di Rai1 solo ed esclusivamente per far coppia con Federica Pellegrini dopo l'esclusione di Angelo Madonia, per poi trovarsi costretto a lasciarla a causa di un infortunio. A proposito del rapporto nato con la campionessa sportiva, Samuel ha confessato:

Nei quattro giorni in cui abbiamo ballato assieme era gasatissima e contentissima. Io la massacravo e lei rideva, ci capivamo al volo. Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere.

Dopo aver speso parole di grande stima e affetto nei confronti della Pellegrini, Samuel ha confermato la volontà di non voler più partecipare a Ballando con le stelle. Non solo. Il ballerino ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla giuria del talent show condotto da Milly Carlucci formata da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino:

Non ho più intenzione di farlo. A Milly erano anni che dicevo ‘voglio mollare, fare un percorso mio', però poi quando aveva bisogno di me c’ero e alla fine è stata sempre una gioia [...] Credo che sarebbe corretto cambiare la giuria, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni.

La verità di Guillermo Mariotto a Verissimo

A proposito della giuria di Ballando con le stelle 2024, Guillermo Mariotto si è raccontato a cuore aperto nello studio di Verissimo. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, lo stilista ha affrontato con la sua consueta ironia e schiettezza le polemiche che lo hanno coinvolto durante l’ultima stagione del talent show di Rai1 condotto dall'amatissima Milly Carlucci:

"Io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente. Faccio tv perché mi diverto" ha esordito Mariotto, confessando di non aver guardato nessuna polemica "Mi è dispiaciuto che gli altri, quelli che girano intorno a me hanno sofferto per quello che è successo. Io ho detto loro è tutto futile, non è necessario. Dopo tutta la polemica, passa il tempo e va via. Era una bugia, era palese a tutti, anche Selvaggia mi ha difeso". Guillermo ha spiegato la sua versione dei fatti e alla fine ha esclamato: "La vincitrice assoluta per me era Federica Pellegrini".

