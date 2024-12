Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca annuncia in diretta l'addio al dancing show

News VIP

Ieri sera, sabato 21 dicembre, è andata in onda la Finale di Ballando con le Stelle. A trionfare sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca si sono classificati al secondo posto. Durante le votazioni, il maestro di ballo si è commosso e ha annunciato in diretta il suo ritiro dal dancing show di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca annuncia il ritiro dal programma

Classificatisi al secondo posto, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno però dato filo da torcere ai vincitori di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Durante gli ultimi momenti prima dell'annuncio dei vincitori, Pasquale La Rocca si è complimentato con Federica Pellegrini, sua partner di ballo nelle ultime tre settimane, e ha poi annunciato che dopo anni di carriera nel programma di Milly Carlucci, questo potrebbe essere il suo ultimo anno!

Un annuncio in diretta che ha lasciato senza parole i giudici e la stessa conduttrice: "Pasquale La Rocca che piange, le sue lacrime sono qualcosa di speciale.." ha commentato Milly Carlucci. Il maestro di ballo ha ricevuto i complimenti della giuria e di Matteo Giunta, marito della Divina, che l'ha ringraziato per aver aiutato sua moglie a vivere il percorso di ballerina con serenità e gioia. Pasquale La Rocca, infatti, è subentrato a Samuel Peron, che era stato scelto per sostituire Angelo Madonia, prima scelta come partner per Federica Pellegrini.

L'addio di Madonia, che aveva causato non pochi disagi sia alla produzione sia alla stessa Pellegrini, ha poi portato quest'ultima a diventare partner di Pasquale La Rocca, dopo il ritiro di Nina Zilli. Con La Rocca, le esibizioni dell'ex campionessa di nuoto avevano avuto un salto di qualità incredibile, tanto che sia Ivan Zazzaroni sia Fabio Canino avevano sottolineato le sue possibilità di vittoria o di arrivare in ogni caso sul podio.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca in lacrime: "Questo è il mio ultimo anno"

L'annuncio in diretta del ritiro di Pasquale La Rocca ha lasciato allibiti i giudici, portando Selvaggia Lucarelli a commentare con un "non ci credo, mi rifiuto, mi oppongo". Il maestro di ballo ha chiesto la parola dopo la chiusura delle votazioni finali, per comunicare la sua decisione di dire addio al dancing show di Rai 1. Dopo aver chiesto a Milly Carlucci di poter intervenire, La Rocca ha ringraziato la conduttrice e Ballando con le Stelle per essere stati la sua famiglia e casa per tutti questi anni. Poi ha aggiunto:

"Dopo tanti anni di carriera professionale questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. È una decisione futura, vorrei che finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini"

Le sue parole hanno colto di sorpresa Milly Carlucci, che ha commentato con un dispiaciuto "questa che mi dai è una coltellata al cuore", mentre il maesro di ballo scoppiava in lacrime, commosso per l'affetto del pubblico, che l'ha applaudito, della giuria e di tutti coloro presenti in studio.

Pasquale La Rocca annuncia durante la finale di #BallandoConLeStelle che questa POTREBBE essere la sua ultima edizione. pic.twitter.com/epmJfeUiTu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 21, 2024

