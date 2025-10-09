Ballando con le Stelle, Nancy Brilli replica a Selvaggia Lucarelli: "Mi ha lasciata senza parole"

News VIP

Tensione tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: "Commento infelice e fuori luogo"

Prosegue con ottimi risultati la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, che quest’anno vede al suo fianco Massimiliano Rosolino nelle vesti di co-conduttore.Tra i concorrenti più amati di questa edizione c’è Nancy Brilli, attrice di lungo corso che ha deciso di mettersi in gioco sulla pista da ballo insieme al suo maestro Carlo Aloia.

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli risponde a Selvaggia Lucarelli: "Una battuta infelice da una donna come lei"

Negli ultimi giorni, però, Nancy ha dovuto affrontare un momento molto difficile: la perdita del suo cane Margot, al quale era profondamente legata. Nonostante il dolore, l’attrice ha scelto comunque di esibirsi, mostrando grande professionalità e rispetto per il pubblico.

Al termine della sua prova, tuttavia, una frase di Selvaggia Lucarelli ha acceso la polemica. La giurata, dopo aver premesso che sarebbe stata “cinica”, ha commentato così:

“So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto-animale domestico.”

Una battuta che non è passata inosservata e che ha lasciato interdetta la Brilli. Intervistata dal settimanale Gente, l’attrice ha espresso il suo punto di vista con toni misurati ma sinceri:

“Non mi aspettavo una frase del genere. Mi ha lasciata senza parole, anche perché io non avevo chiesto sconti a nessuno. Sebbene fossi fuori fase e avessi il magone, ho ultimato il ballo. È strano che sia emerso un commento così infelice da una donna come Selvaggia, che ama gli animali e che ha sempre un uso sapiente delle parole. È stata una battuta venuta male.”

Nonostante l’amarezza, Nancy ha raccontato di aver ricevuto moltissime manifestazioni di affetto da parte del pubblico:

“La sera, arrivata a casa, ero esausta ma sono stata travolta da messaggi che mi hanno scaldato il cuore.”

La giuria non è stata particolarmente tenera neanche con la sua performance, sottolineando alcune imprecisioni di tempo. Ma Nancy ha voluto chiarire:

“Mi è dispiaciuto perché hanno bacchettato me e Carlo, che è un ballerino bravissimo ed è un campione, dicendo che eravamo fuori tempo. E non era così. Nei circa due minuti e venti di performance abbiamo avuto otto secondi di piccoli errori. Sto imparando, ci sta: non avevo mai ballato in 60 anni di età e 40 di carriera.”

Giudici e conduttrice: le opinioni di Nancy

Con la consueta eleganza, l’attrice ha poi commentato il rapporto con i giurati:

“Non lo chiamerei timore. Io faccio del mio meglio, ascolto ciò che mi dicono e se c’è da replicare lo faccio con garbo e rispetto. Il più coerente tra ciò che dice e il voto che esprime è Zazzaroni. Carolyn Smith è l’esperta assoluta, giudica la performance e il ballo. Lucarelli, Mariotto e Canino hanno un’indole più provocatoria, e va bene così.”

Infine, non poteva mancare un pensiero per Milly Carlucci, definita “un fenomeno di energia e organizzazione”:

“È favolosa e gentilissima con tutti. A volte penso che non esistano solo le tre sorelle Carlucci, ma anche tre gemelle Milly. È ovunque: dalle coreografie ai costumi, dalle luci alle clip. Questo suo modo di non lasciare nulla al caso è uno degli ingredienti principali del successo del programma.”

Intervistata a SuperGuidaTV, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della vicenda, cercando di smorzare le polemiche:

“Devo dire la verità: visto che il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità. Quello che ci tengo a dire è che proprio da un punto di vista linguistico non era una battuta, nel senso che ho detto, provo molta empatia per la tua situazione, mi dispiace che sia morto il cane, so che è un dolore profondissimo, io non sarei mai venuta neanche qui se fosse morto il mio gatto, ma non posso darti il bonus lutto animale domestico, che non è una battuta, è un modo originale, diciamo così, per esprimere un concetto che vuol dire non posso farti sconti e quindi devo dirti che hai ballato male. Ragazzi, se non si può essere un po’ cinici dopo aver fatto dieci minuti di premessa, allora offendetevi.”

Aggiungo che trasformare il lutto di una persona per aver perso un animale in una battuta da varietà non me la aspettavo da una giudice che si è sempre dimostrata sensibile agli animali e alla loro adozione.

Una battuta che definire infelice è un eufemismo. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Cm2R6z8Gja — Mario Manca (@MarioManca) October 4, 2025

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle