Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non teme la sfida degli ascolti: "Troppa isteria per un punto in più o in meno"

Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle resta amatissimo, il pubblico è con noi”

Il sabato sera televisivo è tornato a infiammarsi con la storica sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5. Un duello ormai tradizionale che, anche quest’anno, ha mostrato numeri molto vicini, segno di un pubblico diviso ma sempre appassionato. La prima puntata di questa nuova edizione ha registrato 2.994.000 telespettatori, pari al 23% di share, mentre il programma Mediaset ha totalizzato 4.024.000 spettatori con uno share del 28,5%.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Mi piacerebbe realizzare un progetto con Barbara D'Urso"

SuperGuida TV ha intervistato in esclusiva Milly Carlucci, che ha commentato con serenità i dati e ha parlato delle tante novità di questa stagione.

La conduttrice non si dice affatto preoccupata per i numeri:

“E’ il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. La verità è che il programma è molto amato e i protagonisti stanno entrando nel cuore della gente. I dati social e digital che sono oggettivi e non frutto di un campione sono lì a dimostrarlo. 40% in più di interazioni è un dato clamoroso”.

Dal 4 ottobre, Ballando partirà alle 21.30. Una scelta aziendale per bilanciare la concorrenza e posizionare meglio i programmi. Milly ha commentato così la decisione della Rai:

“Non c’è nessuna rotta da invertire per quanto mi riguarda. Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare”.

Nelle scorse settimane si è parlato molto delle frasi rivolte a Marcella Bella durante la trasmissione. Su questo punto, la Carlucci ha minimizzato:

“Può essere uscita fuori una battuta infelice ma definire sessista la nostra giuria è ridicolo”

Il ritorno di Barbara D’Urso sul palco di Ballando ha attirato grande curiosità. Milly ha speso parole di stima nei suoi confronti:

“Siamo molto diverse caratterialmente ma abbiamo in comune l’amore per questo lavoro, la dedizione, la determinazione e la professionalità. Nella prima puntata l’ho trovata straordinaria. Con lei c’è grande sintonia. Mi piacerebbe realizzare un progetto con lei ma non la vedo come giurata di Ballando ma come grande protagonista del palcoscenico”.

Tra le sorprese di questa stagione, ci sarà Belen Rodriguez come ballerina per una notte. La conduttrice racconta come si è arrivati all’accordo:

“Il mio staff ci ha provato varie volte. Quest’anno c’erano le condizioni e ci siamo parlate. Belen è molto motivata e farà un figurone. Il suo ballerino sarà Yuri Orlando uno dei protagonisti di Sognando Ballando. Sarà uno spettacolo, vedrete”.

Da Federica Pellegrini a Massimiliano Rosolino: cosa è successo davvero

Nei mesi scorsi si era parlato di Federica Pellegrini come inviata, ma alla fine la scelta è caduta su Massimiliano Rosolino. Milly chiarisce:

Quando si è creata la necessità di sostituire Paolo Belli abbiamo pensato a diversi candidati. In più, in un primo momento si era pensato ad un set esterno per valorizzare alcuni sponsor che invece poi sono stati inglobati nel programma. Quindi ci serviva una sola figura e Massimiliano ci è sembrata la scelta migliore anche perché simboleggia l’amore che trionfa almeno a Ballando vista la sua unione con Natalia Titova conosciuta proprio sulla nostra pista nel 2006. Federica è nel nostro cuore e spero di collaborare con lei in altre situazioni”.

Un altro aspetto che Milly rivendica è l’impegno del programma nell’affrontare temi sociali attraverso le storie dei concorrenti:

“Abbiamo sempre fatto tutto in maniera naturale senza voler imporre punti di vista o dare lezioni. Semplicemente abbiamo seguito le ragioni del cuore, della ragione e del buon senso, credo anche con sensibilità e rispetto. Questo è stato possibile grazie alla libertà di cui io e il mio gruppo abbiamo usufruito”.

Infine, la Carlucci svela un piccolo segreto:

“Insieme al mio gruppo abbiamo scritto una sorta di game in access che secondo noi era potenzialmente forte. Non è scritto per me ma per un conduttore da individuare. Però per ora non s’è n’è fatto nulla ma nella vita non si sa mai”.

