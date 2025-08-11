Ballando con le Stelle, Martina Colombari tra i concorrenti della nuova edizione: l'annuncio

TGCom24
Anita Nurzia

Dopo Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu, nel cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle si aggiunge l'ex Miss Italia, Martina Colombari.

Milly Carlucci alza ancora la posta: dopo Barbara D’Urso, la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) Marcella Bella , Rosa Chemical. Francesca Fialdini e Andrea Delogu, nel cast di Ballando con le Stelle 2025 si aggiunge un altro nome di peso. Con un video tenero e un po’ surreale girato in montagna, Martina Colombari ha annunciato la sua partecipazione allo show di Rai1: la notizia è diventata subito ufficiale e i commenti del pubblico sui social sono stati per lo più entusiasti.

La star del piccolo e grande schermo ha scelto una modalità informale e simpatica per dare l’annuncio: in tenuta da trekking, con bastoncini in mano e un largo sorriso, Martina ha postato le immagini della sua escursione alpina accompagnata… da un gregge di capre. Nel video, rivolgendosi direttamente alle insolite compagne di cammino, ha scherzato chiedendo: “Siete pronte a venire con me a Ballando con le Stelle?” — una battuta che ha strappato più di un like e alcuni commenti divertiti.

L’intento di Carlucci di costruire un cast in grado di fare parlare il sabato sera sembra dunque confermato: la produzione ha messo insieme volti molto diversi tra loro, puntando su personalità riconoscibili e capaci di generare conversazione. La Colombari porta con sé il suo bagaglio di esperienza televisiva e cinematografica,

A questo punto il cast si arricchisce ulteriormente: alla presenza già annunciata di Barbara D’Urso, Marcella Bella e gli altri nomi – tra cui Francesca Fialdini e Andrea Delogu – si aggiunge dunque anche Martina Colombari, che si prepara a scendere in pista con tutta la platea televisiva che la osserva con curiosità.

Con il recente annuncio di Barbara D’Urso il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle si trasforma in uno degli schieramenti più chiacchierati degli ultimi anni. L’ingresso della conduttrice – personaggio capace di far discutere e raccogliere attenzioni mediatiche – aggiunge pepe a un gruppo già ricco di personalità molto diverse tra loro.

