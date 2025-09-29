Ballando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti"

News VIP

Martina Colombari a Ballando con le Stelle: "La perfezione è una gabbia. Ora voglio leggerezza"

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziata, e tra i protagonisti più attesi della prima puntata c’era lei: Martina Colombari. L’ex Miss Italia, che da anni è volto amato della televisione e del cinema, ha debuttato sulla pista di Rai 1 accanto al maestro Luca Favilla, mostrando eleganza e disciplina, ma anche un lato più intimo e fragile.

Martina Colombari a Ballando a Ballando con le Stelle: "La vita mi ha portato poi a rimettermi in discussione varie volte sia professionalmente che nel mio privato"

Prima dell’esibizione, la Colombari si è raccontata in un filmato emozionante, ripercorrendo il suo percorso personale e professionale: "Sono qui perché voglio provare a non essere sempre perfetta. Voglio leggerezza. È da cinquant’anni che sono così…".

In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, Martina ha approfondito questo concetto, parlando della sua storia e della rigidità con cui è cresciuta:

"Ho sempre richiesto tanto da me stessa, anche quando ero piccola ero molto perfettina. La vita mi ha portato poi a rimettermi in discussione varie volte sia professionalmente che nel mio privato. Ho capito che la perfezione non è punto d’arrivo ma anzi che è una gabbia. Lo è stata la mia bellezza anche se sono riuscita a sfruttarla come un talento, anche se non lo è affatto"

A 50 anni, l'ex Miss Italia ha raccontato con orgoglio e gratitudine ciò che ha costruito:

"Sono felice di condividere con mio marito una meravigliosa storia d’amore che dura da 30 anni, di avere un figlio di 21 anni che ha avuto le sue difficoltà ma che stiamo imparando a gestire. Mi si chiede di metterci l’anima anche se faccio fatica perché negli anni riconosco di essere stata un palombaro, mi sono messa una corazza addosso"

Non mancano, però, le battute leggere, soprattutto sulla reazione della famiglia alla sua partecipazione al dance show di Rai1: "Sono felici di non avermi tra i piedi in casa per quattro mesi. Mio figlio ora è tornato a casa"

Martina ha dichiarato di non temere il giudizio della giuria, anzi lo considera un’opportunità di crescita:

"Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti e reputo che se fanno una critica è perché ti guardano da un altro punto di vista. Deve essere uno spunto per pensare che forse possono avere anche ragione, non siamo infallibili, accettiamo l’errore ma accettiamo anche le fragilità. Siamo in una società in cui non è concesso essere fragile e invece l’insicurezza è qualcosa che ci rende speciali"

Luca Favilla, suo maestro e compagno di avventura, ha subito notato la determinazione della Colombari, ma anche il suo desiderio di alleggerirsi: "vedo una persona forte, tosta e determinata. Spero si sciolga un po’". Al termine della prima puntata, Luca Favilla e Martina Colombari si sono classificati all'ottavo posto insimem a Beppe Convertini con Veera Kinnunen.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle