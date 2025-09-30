Ballando con le Stelle, Marcella Bella: "Non ero smutandata, mi aspetto scuse da Fabio Canino"

News VIP

Marcella Bella, a La Vita in Diretta, è tornata a parlare della sua esibizione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle.

Marcella Bella non ci sta e risponde alle polemiche nate dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. La cantante, ospite a La Vita in Diretta da Alberto Matano, ha commentato le critiche ricevute in diretta da parte dei giurati dello show di Rai1 replicando con fermezza e chiarendo di essersi sentita toccata non solo come artista, ma come donna.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella si difende dalle critiche

“Rivedermi fa uno strano effetto, sono stata brava, poi però sono arrivata davanti al plotone di esecuzione. Ero preparata ai commenti sul ballo e questo ci sta, però non ero pronta alle volgarità, questo no. Devo essere onesta, ho trovato qualche commento che mi è dispiaciuto, e anche molto” ha raccontato la Bella.

La cantante ha voluto precisare un punto, replicando a Selvaggia Lucarelli che in puntata aveva parlato del suo look: “Intanto ci tengo a precisare che non ero affatto smutandata come ha detto Selvaggia Lucarelli, però capisco che il suo intento era quello di essere spiritosa. L’ha detto in un modo così popolare. Io in pista ho solo fatto la mia parte, sono un’artista e lì ho fatto la ballerina. Se mi dicono che quel tipo di ballo devo farlo con un certo abito, io accetto e vado in pista con quel look. Cosa dovevo dire, che non mi volevo mettere un vestito con mezza gamba in mostra?”.

Con grande eleganza, Marcella ha scelto di non reagire durante la diretta, ma oggi rivendica la sua posizione:

“Però ho fregato i giurati perché non ho reagito e invece ringrazio i commenti di chi mi vuole bene. In tanti sui social mi hanno difeso, hanno usato delle parole forti, dicendo che la giuria è stata volgare nei miei confronti”.

Secondo la cantante, i giudizi ricevuti hanno colpito un intero genere, non solo la sua persona:

“Io sono dispiaciuta perché hanno toccato le donne, la donna in generale, non solo me. Ho fatto una canzone che è un inno alle donne, dove dico che bisogna essere toste, forti e indipendenti e poi mi sento dire queste cose, in particolare da parte di uno dei giurati. Mi dispiace che lui abbia offeso tutte le donne. Parlo di quello che ha detto Fabio Canino e mi aspetto anche delle scuse da lui. Non giustifichiamolo, non bisogna superare certi limiti. La volgarità non l’accetto mai”.

"Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta", parla la senatrice Susanna Donatella Campione

Sulla questione è intervenuta anche la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, è intervenuta dopo le polemiche sorte a Ballando con le Stelle, difendendo Marcella Bella e criticando apertamente i giudizi ricevuti dalla giuria.

Secondo la Campione, i commenti di Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno superato la soglia della semplice critica televisiva, trasformandosi in osservazioni offensive e sessiste

“Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta – ha dichiarato – le sono state rivolte frasi squallide e mortificanti, con allusioni intime inappropriate e battute sull’età e sull’abbigliamento. Il limite è stato chiaramente oltrepassato”.

La senatrice ha inoltre sottolineato la dignità con cui la cantante ha gestito la situazione, evitando di reagire in diretta: “

"Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato. Solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. I giurati, che dovrebbero scusarsi, farebbero bene a rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con cui nessuno di loro può competere”.

