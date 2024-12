Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni sull'uscita di Guillermo Mariotto e su chi potrebbe vincere il programma

News VIP

Ivan Zazzaroni, storico giudice di Ballando con le Stelle, ha espresso la sua opinione sull'uscita improvvisa di Guillermo Mariotto dalla trasmissione e su chi, secondo lui, vincerà il programma!

Ivan Zazzaroni, storico volto di Ballando con le Stelle, ha commentato le recenti vicende del dancing show di Rai1. Il giudice ha detto la sua su Guillermo Mariotto, che ha improvvisamente abbandonato la trasmissione, nella puntata di sabato 30 novembre, ma ha anche rivelato chi potrebbe vincere questa edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni sull'uscita di Guillermo Mariotto: "Lui è Ballando, tornerà"

Intervistato da Fanpage.it, Zazzaroni - che ricopre la posizione di giudice da quasi un ventennio - ha detto la sua sulle ultime vicende che hanno caratterizzato il dancing show di Rai 1. Dopo il caso Angelo Madonia e le polemiche che ne sono seguite, è stata la volta dell'uscita improvvisa di Guillermo Mariotto, suo collega giurato, per un problema legato alla Maison Gattinoni di cui è direttore creativo.

Sulle polemiche legate alla vicenda che è nata intorno all'addio di Angelo Madonia, il giurato ha ammesso che non si aspettava un'uscita del genere da parte del maestro: "Se hai Federica Pellegrini tra le mani, che è la più grande sportiva che abbiamo avuto dopo Maradona, devi curarla con un'attenzione particolare. Questa attenzione è mancata. [...] Evidentemente Angelo non aveva capito il senso della partecipazione. Può capitare ed è andata come è andata". Zazzaroni ha poi ribadito che l'allontanamento del maestro di ballo non è dipeso né dalla lite con Selvaggia Lucarelli, né da una richiesta di Federica Pellegrini, ma solo dal suo comportamento:

"Ci sono tutti i filmati che descrivono l'atteggiamento. Federica Pellegrini era sempre da sola nella sala delle stelle. Il maestro è l'estensione, lo strumento della produzione. È il tutor del talent, ne ha la cura. Angelo è mancato"

Su Guglielmo Mariotto, che Ivan Zazzaroni ha definito "la nostra scheggia impazzita", il giurato ha dichiarato che il collega è una figura fondamentale per lo spettacolo che è Ballando con le Stelle, perché la sua imprevedibilità è ciò che lo caratterizza e che fa divertire il pubblico (e anche lui!). "Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle. È una figura importante perché spezza determinati momenti. [...] Ognuno di noi nella giuria ha un suo ruolo che cerca di svolgere al meglio. È diventato ormai un fenomeno televisivo a tutto tondo e la gente a casa lo sa".

Ballando con le Stelle, ecco chi vincerà secondo Ivan Zazzaroni

Oltre al ruolo di giurato, Ivan Zazzaroni è anche direttore del Corriere dello Sport e ironicamente ha rivelato che ogni anno le persone per strada gli pongono sempre le stesse domande: "Chi vince Ballando e chi vince il campionato". Su chi vincerà questa edizione di Ballando con le Stelle, anche quest'anno il giudice - dopo aver indovinato e anticipato le vittorie di Luisella Costamagna nel 2022 e di Wanda Nara nel 2023 - ha già il suo personale pronostico.

Secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni, infatti, in finale arriveranno Federica Nargi e Bianca Guaccero, ma una possibile terza candidata è Federica Pellegrini. La Divina, infatti, dopo Madonia è stata affiancata prima da Samuel Peron e ora da Pasquale La Rocca, tra i maestri più talentusoi della trasmissione, e sta compiendo notevoli passi avanti:

"Poi, può succedere di tutto. Se dovessi puntare, però, come underdog punterei sulla campionessa olimpica"

