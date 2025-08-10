Ballando con le Stelle: il rumor sul cachet di Barbara d’Urso e perché Rai l’ha voluta in pista

News VIP

I retroscena sulla partecipazione di Barbara d’Urso nella ventesima edizione di Ballando con Le Stelle, il popolare dancing show di Rai1, condotto da Milly Carlucci.

Secondo i bene informati, dietro all’ingresso di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle non ci sarebbe solo il gusto per la sorpresa, ma anche una precisa operazione di palinsesto. E a fare notizia in queste ore è soprattutto la cifra che sarebbe stata messa sul tavolo, anzi in pista per l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e storico volto di Mediaset.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, le cifre del compenso (non confermate)

Sando ad Affari Italiani, Milly Carlucci avrebbe chiesto alla Rai di dare il via libera per l’ingaggio di Barbara perché il cast faticava a chiudersi e serviva un nome forte. “Secondo quanto ci risulta la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. Occorreva un nome forte e la D’Urso lo è”, si legge nelle ricostruzioni stampa, che parlano anche di trattative economiche tra la produzione e la conduttrice.

Cosa c’è di vero nelle cifre? Per ora si tratta di voci: il compenso indicato — “tra i 50 e i 70mila euro a puntata” — è stato rilanciato come possibile, ma non confermato ufficialmente. Se la cifra fosse reale, renderebbe Barbara una delle concorrenti più pagate nella storia dello show. Quel che però appare chiaro è la logica che avrebbe spinto Rai1 a puntare su di lei: un volto capace di riaccendere l’attenzione del pubblico e, per estensione, lo share del sabato sera.

Non mancano le letture politiche e di palazzo, ma gli addetti ai lavori minimizzano: “Nessuno intrigo politico o dispetti tra reti, Rai1 aveva bisogno di un volto di richiamo per assicurarsi quei punti di ascolto in più nelle serate del sabato. Barbara D’Urso, è il personaggio perfetto perché non c’è più in tv da anni, è parsa la scelta ideale per far parlare di sé e tenere banco sui social e nei talk televisivi.” Insomma, dicono le fonti citate, tutto si riduce a logiche di audience più che a intricate trame dietro le quinte.

L’arrivo della D’Urso assume poi un significato in chiave competitiva: Ballando tornerà a misurarsi con Tú sí que vales, il colosso del sabato di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. La presenza di un volto che da anni catalizza commenti e polemiche promette di infiammare conversazioni e titoli, alimentando quella battaglia di share che è ormai parte integrante del mercato televisivo.

Con l’ingresso confermato di Barbara, il cast di Ballando con le Stelle 2025 si è arricchito ulteriormente: tra i nomi già annunciati figurano la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Mancano ancora alcuni tasselli, e la curiosità del pubblico resta alta: chi altro verrà annunciato nelle prossime settimane?

