Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto potrebbe non tornare nel programma: "Presenza non scontata"

Guillermo Mariotto potrebbe non far ritorno a Ballando con le Stelle, dopo gli eventi delle precedenti settimane. A rivelarlo è un'indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera.

Continua a far discutere il caso Guillermo Mariotto: il giurato di Ballando con le Stelle, infatti, potrebbe non fare ritorno nel dancing show di Rai 1. Nonostante lo stilista abbia dichiarato di essere pronto a riprendere il suo ruolo nella giuria del programma, l'ultima parola spetta alla conduttrice Milly Carlucci, che riprenderà oggi, lunedì 9 dicembre, le prove per la diretta di sabato prossimo, 14 dicembre.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto non tornerà in trasmissione?

Secondo un'indiscrezione riportata da Il Corriere della Sera, Guillermo Mariotto potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle: "Che torni dietro al bancone" si legge sul quotidiano "non è poi così scontato". La conferma definitiva verrà data da Milly Carlucci che, da oggi lunedì 9 dicembre, riprenderà i lavori delle prove per la prossima puntata. Dopo lo stop di sabato 7 dicembre, infatti, Ballando con le Stelle tornerà regolarmente in onda sabato 14 dicembre su Rai1.

Al momento, rivela il quotidiano, la produzione di Ballando con le Stelle sta indagando su quanto è accaduto nell'ultima puntata della trasmissione: in fretta e furia, infatti, Guillermo Mariotto aveva abbandonato la trasmissione, senza lasciare messaggi se non un vago "tornerà" riportato dalla produzione all conduttrice allibita. Le prime ipotesi parlavano di un malore, ma il diretto interessato aveva chiarito il mistero. Come rivelato a Adnkronos, Mariotto aveva abbandonato la diretta perché si era recato in fretta e furia alla Maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, per risolvere un problema legato a una collezione da consegnare in Arabia Saudita, partendo in fretta e furia per Riad.

Sul Corriere della Sera si legge che la notizia sulla Maison aveva provocato un "episodio di tachicardia di origine gastrica" e portato il giurato a lasciare la sua postazione. Per questo episodio, Mariotto aveva ricevuto da Striscia la Notizia il Tapiro d'Oro, innescando una nuova polemica a causa del suo comportamento verso l'inviato del tg satirico Valerio Staffelli.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto non riprenderà il suo ruolo di giudice? Le ultime indiscrezioni

Lo stilista ha garantito, ad Adnkronos, la sua massima disponibilità a tornare nel dancing show. Lo stilista ha dichiarato che avrebbe chiamato Milly Carlucci prima del 14 dicembre, non appena la conduttrice si sarebbe liberata dai suoi impegni con la prima della Scala. "Oramai è una consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o il sabato mattina, per capire come è andata la settimana. Soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove" ha dichiarato convinto il giurato.

Anche Milly Carlucci si era detta disponibile a riaccogliere Mariotto a braccia aperte, ma stando ai rumors riportati dal Corriere della Sera "la presenza del giurato dietro la bancone non è poi così scontata".

Per scoprire se sabato 14 dicembre rivedremo Mariotto a Ballando con le Stelle non ci resta che attendere cosa dirà la conduttrice in questi giorni, dato che da oggi, lunedì 9 dicembre, riprenderà ufficialmente a occuparsi degli impegni legati alla trasmissione.

