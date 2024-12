Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto interviene sui social dopo il servizio di Striscia la Notizia

News VIP

Il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto ha ricevuto da Striscia la Notizia il Tapiro d'Oro dopo le ultime vicende di cui è stato protagonista nel dancing show. Dopo la messa in onda del servizio, lo stilista ha deciso di dire la sua sui social. Ecco cosa ha dichiarato.

Guillermo Mariotto ha ricevuto il Tapiro d'Oro dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Ieri sera, sabato 7 dicembre, dopo una breve anteprima diffusa i giorni scorsi, è andato finalmente in onda il servizio completo del tg satirico. A distanza di poche ore, il giudice di Ballando con le Stelle è intervenuto sui social con una frase che, a detta di molti, sembra rivolta proprio ai suoi detrattori.

Ballando con le Stelle, va in onda il servizio di Striscia e arriva il commento di Guillermo Mariotto sui social

Da diversi giorni, Guillermo Mariotto è finito al centro del gossip, dopo la sua tempestosa uscita dal dancing show di Rai1 nella puntata di sabato 30 novembre. Dopo giorni di rumors e speculazioni sul perché lo stilista avesse abbandonato in fretta e furia il programma, è arrivata una comunicazione che rivelava che la Maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, necessitava della sua presenza per un'emergenza di lavoro.

Nonostante questa giustificazione, Striscia la Notizia ha pensato bene di consegnargli il Tapiro d'Oro, riconoscimento che non è piaciuto molto allo stilista e giurato. Da alcune scene in anteprima, diffuse dagli account ufficiali del tg satirico, il pubblico ha notato la reazione infastidita di Mariotto e le sue parole all'inviato Valerio Staffelli.

Ieri, sabato 7 dicembre, finalmente, è stato mandato in onda il servizio completo ed è arrivata immediata la replica sui social del giurato di Ballando con le Stelle. Mariotto ha postato dalla sua pagina Ig una storia con una citazione che sembra una chiara frecciatina a ciò che è successo di recente:

"Le persone sono state create per essere amate. Le cose usate. Il motivo per cui il mondo è nel caso è che si amano le cose e si usano le persone"

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto contro Striscia la Notizia: "Vecchiume, non so chi siano"

Prima della messa in onda del servizio di Striscia la Notizia, Guillermo Mariotto è stato raggiunto da Fanpage.it che ha chiesto allo stilista la sua versione dei fatti. Lo stilista ha dichiarato di essere stato fermato da Valerio Staffelli mentre era all'aereoporto con alcuni colleghi di lavoro e che non ha apprezzato i modi usati dall'inviato:

"Nulla, solo quel p**** lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c’è un però. Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne. Ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono."

Sulla distruzione del Tapiro, Guillermo Mariotto ha negato di averlo distrutto. Staffelli, pur di consegnarglielo, dopo che lo stilista stava per chiudere la porta del van e andare via, gli ha tirato la statuina, che si è così spaccata tra la porta e la macchina: "Ma io l'ho saputo dopo" ha aggiunto, commentando inoltre "Non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo, io ho semplicemente chiuso uno spoortello".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle