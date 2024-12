Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto chiude il suo account Instagram dopo le ultime polemiche

News VIP

Guillermo Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle? In attesa di una conferma o smentita di un suo ritorno, il giurato del dancing show si è visto costretto a chiudere il suo account Instagram, dopo le ultime polemiche in cui è stato coinvolto.

Questa sera, sabato 14 dicembre, andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di Ballando con le Stelle. In attesa di scoprire chi saranno i semifinalisti del dancing show, non è stato ancora svelato se Guillermo Mariotto tornerà in trasmissione. Intanto, il giurato ha cancellato il suo account Instagram dopo le polemiche in cui è stato coinvolto.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto cancella l'account Instagram dopo le polemiche in cui è stato coinvolto

Guillermo Mariotto ha chiuso l'account Instagram: nella barra di ricerca dell'app di Meta, infatti, il profilo del giurato e stilista risulta cancellato. Una decisione che arriva dopo giorni di polemiche che l'hanno visto coinvolto. Mentre ancora non viene chiarito se sarà presente nella puntata di questa sera, lo stilista ha preferito mantenere un profilo basso e ha scelto di non divulgare messaggi o commenti in merito a quanto stava accadendo, neppure dal suo account Instagram.

Dopo la messa in onda del servizio di Striscia la Notizia in cui battibeccava con Valerio Staffelli e rifiutava il Tapiro d'Oro mandandolo, inavvertitamente, in frantumi contro lo sportello del van che l'avrebbe riportato a casa, Guillermo Mariotto aveva postato una storia su Instagram che a molti era sembrato un commento a quanto accaduto. Da allora, il silenzio. Poi, nelle scorse ore, la ricerca del suo nome su Instagram ha portato alla scoperta che Guillermo Mariotto ha cancellato il suo account, visto che si legge Pagina non trovata in relazione a quello che era il suo profilo.

Cresce anche l'attesa di scoprire se nella puntata di questa sera, sabato 14 dicembre, lo stilista sarà presente in giuria. Il promo di Ballando con le Stelle andato in onda in questi giorni risalta per l'assenza di Mariotto nelle immagini, mentre anche Milly Carlucci resta sibillina nelle sue risposte, limitandosi a ricordare che Mariotto ha sbagliato ad abbandonare la puntata in quel modo e che Rai sta valutando il da farsi.

Ballando con le Stelle, il caso Guillermo Mariotto: ecco cosa è successo

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 30 novembre ha cambiato, in maniera inaspettata, la storia del programma: Guillermo Mariotto ha abbandonato, infatti, in tutta fretta la trasmissione, senza fornire una chiara motivazione e lasciando allibiti i colleghi e la conduttrice Milly Carlucci. Inizialmente, si era pensato a un malore, ma nei giorni successivi lo stilista ha comunicato che la sua sparizione era dovuta a un'emergenza lavorativa alla Maison Gattinoni di cui è direttore artistico. La sarta responsabile dell'ateliere è stata colta da un malore e ricoverata d'urgenza, portando così Mariotto a intervenire per completare la preparazione di alcuni abiti destinati a un importante matrimonio in Arabia Saudita.

Lo stilista si è anche recato personalmente a Riad per supervisionare che tutto andasse per il meglio. Al suo ritorno, ad attenderlo c'era il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia, consegnatogli da Valerio Staffelli, con cui c'è stato un aspro litigio: "Questa sigaretta va a finire in un posto... meglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere". Le parole anche provocatorie dello stilista hanno suscitato polemiche e indignazione e non sono mancati nei giorni successivi commenti di biasimo verso Mariotto. Lo stilista è stato inoltre accusato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia di aver toccato le parti intime di un ballerino, Simone Iannuzzi, a Ballando con le Stelle. Un'accusa che ha spinto il legale della Maison Gattinoni a decidere di intervenire, come riporta Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, all'Adnkronos.

"Una vicenda assurda. Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tuteladel buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison" riferisce Dominella, aggiungendo, in riferimento all'accusa "Guillermo era in preda a un attacco di gastrite nervosa, poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso a una persona. Era in ginocchio e ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro". Sulla vicenda si sono espressi anche Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino: la prima ha parlato di "cattiva fede", mentre Canino si è espresso dicendo che non si trattava di molestia, ma che il caso sarebbe diventata un'occasione che Fratelli d'Italia avrebbe potuto sfruttare a suo favore. Anche Milly Carlucci ha difeso il giurato sostenendo che si è trattato di un incidente e non di un gesto inappropiato compiuto volontariamente. Come si concluderà il caso Guillermo Mariotto? Non ci resta che attendere la puntata di Ballando con le Stelle di questa sera, sabato 14 dicembre, per scoprirlo

