Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini rivela: "Speravo di divertirmi, ma per due mesi non è stato così"

La campionessa Federica Pellegrini è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha rivelato alcuni retroscena sulla sua presenza nel dancing show.

Federica Pellegrini ha raccontato alcuni retroscena della sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel corso di una sua intervista a La Stampa. La Divina è una delle concorrenti dell'attuale edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ed è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio molto dibattuto sui social e non solo. Qualche settimana fa, infatti, il suo partner di ballo, Angelo Madonia, ha abbandonato il programma a causa di divergenze con la produzione di Ballando, mettendo a rischio la presenza dell'ex campionessa olimpica nella competizione di ballo.

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini è tornata a brillare in pista dopo l'addio di Madonia? Le parole di alcuni dei protagonisti del programma

Secondo alcune ricostruzioni iniziali, si è ipotizzato che Madonia avesse deciso di lasciare la trasmissione dopo una lite con Selvaggia Lucarelli in trasmissione. Tuttavia, sia la giurata sia altri protagonisti del dancing show hanno rivelato che Lucarelli non era responsabile dell'allontanamento di Madonia e che il ballerino aveva mostrato sin dall'inizio dell'edizione in corso un comportamento che aveva suscitato non poche polemiche.

Ivan Zazzaroni, Rossella Erra e la stessa Federica Pellegrini hanno fatto notare che il ballerino sembrava molto distratto, forse dalla presenza della compagna Sonia Bruganelli in trasmissione, e che non aveva prestato la dovuta attenzione alla sua partner di ballo.

L'allontanamento di Madonia è stato seguito da alcune incertezze, finché la produzione del programma non ha annunciato che a sostituire il ballerino sarebbe tornato Samuel Peron. Tuttavia, in puntata, dopo il mancato ripescaggio di Nina Zilli e di Pasquale La Rocca e l'infortunio di Peron, a ballare con Federica Pellegrini era stato La Rocca. E, come hanno notato anche i giudici, questa sostituzione è stata fondamentale per la concorrente, perché le ha permesso di brillare e di dare il meglio di sé, tanto che sia Ivan Zazzaroni che Fabio Canino la considerano una delle probabili finaliste se non la vincitrice di questa edizione.

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini svela: "Speravo di distrarmi, ma invece..."

Anche la Divina ha ammesso di non essere entrata subito in sintonia con il maestro Angelo Madonia, come ha dichiarato in occasione della consegna del Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Ma anche di recente, in occasione di un'intervista a La Stampa ha raccontato come sono cambiate le cose per lei, dopo l'addio di Angelo Madonia e la sostituzione di Pasquale La Rocca, che aveva accompagnato Nina Zilli finché la cantante non era stata costretta a ritirarsi a causa delle costole rotte.

Senza peli sulla lingua, Federica Pellegrini ha svelato che per due mesi non si è affatto divertita: aveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle perché, dopo la nascita della figlia (nata 9 mesi fa) sentiva di volersi rimettere in gioco e magari recuperare le sue "forme da atleta" a cui era abituata e che con la gravidanza si sono modificate. Per l'ex atleta si è, quindi, trattato di un momento per riappropriarsi del suo vecchio io e mettersi in gioco con una nuova sfida.

Su Angelo Madonia ha aggiunto: "È stato un riappropriarsi di un certo modo di essere e il fatto che la persona scelta per accompagnarmi sia diventata un elemento di disturbo mi ha dato fastidio ". La concorrente ha ammesso anche di essere soddisfatta di come si fosse risolta la situazione e dei provvedimenti adottati dalla produzione del programma.

