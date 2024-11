Ballando con le Stelle, Fabio Canino: "Sonia Bruganelli? Fa la provocatrice e non sa ballare, allora ci saluti"

News VIP

Il giudice di Ballando con le Stelle, al quotidiano Libero, punzecchia la concorrente più criticata dell'edizione, Sonia Bruganelli.

Oggi, sabato 16 novembre alle 20:35 su Rai 1, ci aspetta l'ottavo attesissimo appuntamento con Ballando con le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli

Ballando con le Stelle, parla Fabio Canino: "Sonia Bruganeelli viene provocata o provoca, è una tecnica, ma poi tutte le strategie si azzerano sulla pista da ballo"

La scorsa puntata, trasmessa il 9 novembre, ha visto trionfare Federica Nargi e Luca Favilla, che hanno conquistato la vetta della classifica con 75 punti. Tuttavia, la competizione è stata fatale per Furkan Palali e Erica Martinelli, che sono stati eliminati. Stasera, si preparano a scendere nuovamente in pista Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini con Angelo Madonia, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia, Tommaso Marini con Sophia Berto, Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti, e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen.

Chi riuscirà a conquistare la severa giura di Ballando composta da capitanata da Carolyn Smith insieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli ? I ballerini sono alle battute finali per contendersi lo scettro della diciannovesima edizione. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche soprattutto per un querelle che sembra infinita tra la Lucarelli e l'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli che ad ogni faccia a faccia si affrontano con parole di fuoco.

Sulla Bruganelli, figura da sempre controversa e divisiva, si è espresso anche Fabio Canino intervistato dal quotidiano Libero:

"Lei la più provocata tra i giurati?" è stato chiesto al 61enne toscano giurato del talent dal 2007. "O forse la più provocatrice?", ha risposto ironicamente Canino. "Dipende dai giorni: a volte è provocata, altre volte è lei a provocare. È una tecnica, ma poi tutte le strategie si azzerano sulla pista da ballo. Se non sai ballare, alla fine devi salutare…".

Parlando della trasmissione, per Fabio Canino, Ballando con le Stelle rappresenta lo show del sabato sera, quel tipo di spettacolo che lui stesso seguiva da piccolo, quando poteva restare sveglio solo dopo Carosello. Da anni, consiglia alle coppie in gara di dimenticare per 12 settimane la loro fama e di concentrarsi esclusivamente sulla danza. Tuttavia, non sempre viene ascoltato:

"Lo dico proprio perché so che in molti non rispetteranno questo suggerimento. A un certo punto, subentra un senso di superiorità, come è successo quest'anno con Friedman, Ossini e altri. Non comprendono che il voto si basa sull'esibizione di quei tre minuti e non sulla loro carriera. Ma di solito, a fine programma, si rendono conto e mi danno ragione".

In una recente intervista a Il Corriere della Sera, la Bruganelli ha ammesso di aver voluto il posto in giura del programma, e solo quest'anno ha poi accettato di mettersi in gioco come ballerina. L'ex moglie di Bonolis ha poi replicato alla Lucarelli che a Domenica In ha affermato che si prepara un copione da casa.