Ballando con le Stelle, ex maestro di danza tuona: “Pippo Baudo? Cosa udii nei corridoi. Cialtroni”

Stefano Oradei, per anni tra i professionisti di Ballando con le Stelle, ha omaggiato e ricordato il noto conduttore quando ospite nel dance show di Rai1 nel 2021.

La scomparsa di Pippo Baudo ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo italiano, e in queste ore sono tantissimi i personaggi televisivi che lo hanno voluto omaggiare. Tra loro anche Stefano Oradei, ex maestro di Ballando con le Stelle, che con Baudo aveva condiviso un momento speciale proprio nello show di Milly Carlucci.

Ex maestro di Ballando con le Stelle parla di Pippo Baudo ricordando quando è stato ospite nello show

Oradei, attraverso i suoi social, ha ricordato quell’esibizione carica di emozione, ma non ha nascosto una polemica nei confronti di alcuni colleghi che – a suo dire – oggi si definiscono grandi estimatori del conduttore solo a cose fatte:

“Diventano tutti fan, tutti amici, tutti affezionati... io ricordo benissimo le parole e le frasi nei corridoi dopo l'esibizione in tuo onore caro Pippo e ricordo anche la mia emozione e il mio orgoglio di aver celebrato la tua grandezza perché sei stato e sarai sempre la TV! Per i cialtroni, lasciamoli commentare. Tu, a differenza di molti, sei sempre stato protagonista! Un abbraccio dal cuore Grande Grande Pippo”.

Un messaggio che unisce affetto e ammirazione ma anche polemico. In ogni modo, Baudo, nella sua carriera, non ha mai avuto bisogno di finti applausi per imporsi come figura centrale della televisione italiana.

L’ultima volta in tv e l’ultima apparizione pubblica

L’ultimo momento in cui Pippo Baudo ha calcato fisicamente uno studio televisivo risale al 16 ottobre 2021, quando fu ospite a Ballando con le Stelle come “ballerino per una notte”. Quella serata fu un’autentica festa, con il pubblico in piedi ad applaudirlo. Con il suo solito garbo e ironia, Baudo disse:

"La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere, mi sento a casa".

La sua ultima apparizione pubblica risale invece a settembre 2024, quando partecipò alla festa per i 90 anni dell’amico Pierfrancesco Pingitore. Nonostante le difficoltà di salute, Pippo si mostrò sorridente, accolto con l’affetto di chi lo considerava – e lo considera ancora – un monumento vivente della tv italiana

