Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Ballando con le Stelle: colpaccio di Milly Carlucci, super ospite Renato Zero

Anita Nurzia

Renato Zero celebra 75 anni di carriera con una performance a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle: colpaccio di Milly Carlucci, super ospite Renato Zero

Renato Zero, il re dei sorcini e simbolo intramontabile della musica italiana, è pronto a tornare in televisione in una veste completamente nuova. Il celebre artista romano sarà infatti il “ballerino per una notte” nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 18 ottobre alle 21:25 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi.

Boom a Ballando con le Stelle: arriva Renato Zero!

Una presenza che promette di trasformare la pista di Ballando in un palcoscenico pieno di energia, emozione e spettacolo. La notizia, rivelata da Hit su Affari Italiani, ha subito acceso la curiosità dei fan e degli spettatori, pronti ad assistere a un’esibizione che si preannuncia iconica.

Il 30 settembre scorso Renato Zero ha festeggiato 75 anni di una carriera costellata di successi, trasformismo e libertà artistica. E per celebrare questo traguardo non ha scelto un semplice concerto o un’intervista celebrativa, ma un modo completamente nuovo di raccontarsi: la danza.

Solo pochi giorni fa è uscito il suo nuovo album, “L’Orazero”, pubblicato il 3 ottobre e anticipato dal singolo “Senza”, lanciato il 12 settembre. Ma Renato Zero non si ferma qui: mentre prepara il nuovo tour 2026, che lo porterà nei palasport di tutta Italia, ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci e di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva, dove musica e danza si fonderanno in un’unica, magica serata.

Sul palco di Ballando con le Stelle, Zero non sarà solo un ospite musicale, ma un vero e proprio protagonista della serata. Come “ballerino per una notte”, l’artista si metterà in gioco tra coreografie e passi di danza, portando con sé tutto il carisma, l’eleganza e la teatralità che da sempre lo contraddistinguono.

Sabato 18 ottobre, dunque, il pubblico di Rai1 assisterà a una puntata speciale di Ballando con le Stelle, dove Renato Zero sarà protagonista assoluto — non solo con la sua voce, ma anche con i suoi movimenti, la sua energia e la sua inconfondibile anima da performer.

Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
