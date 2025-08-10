Ballando con le Stelle: Chi è Rosa Chemical? Età, Sanremo, Fedez. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Rosa Chemical, concorrente della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Rosa Chemical: Età e Origini del Concorrente di Ballando con le Stelle

Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, è nato a Rivoli, in provincia di Torino, in Piemonte, il 30 gennaio del 1998, quindi è del segno dell'Acquario ed ha 27 anni. La scelta del suo pseudonimo è legata alla madre, che appunto si chiama Rosa, e Chemical, un omaggio alla sua band preferiti, i My Chemical Romance. Prima di diventare un cantante, era un artista di graffiti. Ha dato avvio alla sua carriera musicale nel 2018, pubblicando il singolo Kournikova. Nello stesso anno, è stato scelto come modello da Gucci.

Ballando con le Stelle: La carriera di Rosa Chemical

Ne 2019 ha iniziato a collaborare con Greg Willen, con il quale ha pubblicato la canzone Rovesciata, mentre nel marzo dello stesso anno è uscito il uso primo EP, Okay okay!!. A settembre, invece, è uscito il suo brano Tik Tok, e si è conquistato la Viral 50 di Spotify Italia. Nel 2020, invece, ha pubblicato il suo primo album in studio, Forever. Nel 2022 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo nel corso delle serate delle cover: ha cantato con Tananai, all'epoca big in gara, un ri-arrangiamento di A far l'amore comincia tu di Raffella Carrà. L'anno successivo, nel 2023, ha preso parte al Festival come big in gara con il brano Made in Italy, piazzandosi all'ottavo posto. Durante una serata, ha mimato un amplesso con Fedez, seduto in platea, e poi lo ha baciato sul palco dell'Ariston. I due rapper sono stati denunciati dall'ex sottosegretario Carlo Giovanardi e dalla onlus Pro-Vita e Famiglia per atti osceni in luogo pubblico. La denuncia, però, è stata archiviata qualche giorno dopo. Quest'anno è uno dei giudici di Like a Star, programma su Nove condotto da Amadeus, ed in più è stato scelto per entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 presentata da Milly Carlucci.

Instagram e vita sentimentale di Rosa Chemical

Il suo profilo Instagram ufficiale è @rosachemical, e ad oggi conta circa 368.000 follower. Le foto che posta riguardano il suo lavoro, e così non sappiamo molto della sua vita privata. Tuttavia, da quel che è noto, dovrebbe essere single. In passato è stato sentimentalmente impegnato con Linda Stabilini, influencer, tiktoker e cantante, ma ormai la loro love story dovrebbe essere giunta al capolinea.

