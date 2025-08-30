Ballando con le Stelle: Chi è Paolo Belli? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

News VIP

Conosciamo meglio Paolo Belli, l'ex frontman di Ladri di Biciclette che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, stavolta come concorrente!

Paolo Belli: Età, Esordi e Carriera musicale del Concorrente di Ballando con le Stelle

Paolo Belli è nato a Formigine, in Emilia-Romagna, il 21 marzo del 1962; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 63 anni. Appassionato di musica, nel 1983 ha fondato il suo gruppo, Ladri di Biciclette, nome scelto in onore del celebre film di Vittorio De Sica. Nel 1989 con esso ha partecipato al Festival di Sanremo, e nello stesso anno a Festivalbar, aggiudicandosi il DiscoVerde. Poco dopo, i Ladri di Biciclette hanno vinto il Disco d'Oro. Nel 1990, invece, hanno vinto il Festivalbar con la canzone composta da Belli ed Enrico Prandi, Sotto questo sole. Inoltre, si sono aggiudicati il Telegatto come Gruppo rivelazione dell'anno. Nel 1991, però, ha deciso di sciogliere la band per intraprendere la carriera da solista. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con Pupo e Youssou N'Dour.

Ballando con le Stelle: La carriera televisiva di Paolo Belli

Nel 2000 e nel 2005, Belli è diventato il co-conduttore di due trasmissioni televisive di Rai 1: prima di Torno subito, presentato da Giorgio Panariello, poi di Ballando con le Stelle, al cui timone c'è tuttora Milly Carlucci. Inoltre, di quest'ultimo programma ha anche curato le sigle. Fino al 2016 ha anche condotto Si Gira, su Rai Sport, Rai Sport 2 e Rai 3, con Marino Bartoletti. Nel 2012 ha seguito la Carlucci nello spin-off di Ballando con le Stelle, e nel 2013 ha co-condotto Ballando con le Stelle 9 e Telethon. In più, nel 2016 ha preso parte alla giuria italiana dell'Eurovision Song Contest, ed ha presentato delle puntate speciali dello Zecchino d'Oro. Tuttavia, Belli è appassionato persino di teatro. Ad esempio, ha recitato in Dillo con un Bacio ed in Pur di fare Musica e Pur di far Commedia di Alberto Di Risio. A breve si lancerà in una nuova avventura: continuerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle, ma in una veste inedita, ossia quella di concorrente.

Moglie, Figlio, Nipoti e Instagram di Paolo Belli

Belli è sposato da circa 40 anni con una donna di nome Deanna. Tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. In un'intervista lui raccontò:

Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei.

Nel 1997, questa coppia ha ben presto adottato un bambino bielorusso di nome Vladik grazie a un progetto che mirava a ospitare in Italia i bimbi colpiti dalle radiazioni di Chernobyl. Attualmente, grazie a lui Belli e sua moglie sono diventati nonni di due bambini. Il suo profilo Instagram ufficiale è @paolobelli_official, ed attualmente conta circa 74.000 follower.

