Ballando con le Stelle: Chi è Maurizio Ferrini? Età, Moglie, Figli. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara nella nuova edizione del varietà di Rai 1, Ballando con le Stelle, Maurizio Ferrini!

Scopriamo qualcosa in più su Maurizio Ferrini, il comico che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Maurizio Ferrini: Età e Origini del Concorrente di Ballando con le Stelle

Maurizio Ferrini è nato a Cesena, in Emilia-Romagna, il 12 aprile del 1973, quindi è del segno dell'Ariete ed ha 52 anni. Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1985, prendendo parte al programma Quelli della notte; qui, dove lui ha subito dimostrato di avere delle grandi doti da comico, Renzo Arbore lo volle fortemente come presenza fissa. Inoltre, nel corso di questa trasmissione ha lanciato il suo tormentone: "Non capisco, ma mi adeguo".

Ballando con le Stelle: La carriera di Maurizio Ferrini

Il successo è arrivato soltanto agli inizi degli Anni '90, quando è stato scelto per far parte del cast di Domenica In, dove interpretava la signora Emma Coriandoli, una casalinga italiana. Così, Ferrini è stato chiamato per recitare in alcuni spot, come Fiat, Amadori e Lavazza, mentre nel 1992 Antonio Ricci lo ha scelto per condurre Striscia la Notizia, dove rimase fino al 1994 e dove era in coppia prima con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti. Oltre ad aver lavorato in TV, ha lavorato anche per il cinema. Ad esempio, nel 1986 ha recitato nel film Il Commissario Lo Gatto, diretto da Dino Risi, e due anni dopo in Compagni di scuola di Carlo Verdone. Tuttavia, pian piano si allontana sempre di più dai riflettori, decidendo di tornare sulla scena solo nel 2005. Simona Ventura lo chiamò per entrare a far parte del cast de L'Isola dei Famosi, dove si è piazzato al secondo posto. Nel 2007, invece, ha recitato in una fiction, Ma chi l'avrebbe mai detto, e nel 2011 nella fiction Don Matteo 8. Nel 2020, però, è tornato a vestire i panni della Signora Coriandoli, diventando una presenza fissa de Il sabato italiano, trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Nel 2023 è stato il Porcellino ne Il Cantante Mascherato, programma presentato da Milly Carlucci. Quest'ultima, ora lo ha scelto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Instagram e vita sentimentale di Maurizio Ferrini

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ferrini.maurizio.official, ed attualmente conta circa 2.900 follower. Nella sua bio leggiamo: "Attore, sceneggiatore, regista, produttore. Correndo nel mondo dello spettacolo dal 1985, nel cinema dal 1986". Dal 1985 al 1994 è stata sposato con Carla Urban, conduttrice e giornalista. Ad oggi è sentimentalmente impegnato con Sara Guglielmi, con la quale sta dal 2017 e che lo ha aiutato ad affrontare e superare il periodo più difficile della sua vita, quando soffriva di depressione.

