Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio Martina Colombari, l'ex Miss Italia ed attrice che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Martina Colombari: Età, studi ed esordi della Concorrente di Ballando con le Stelle

Martina Colombari è nata a Riccione, in Emilia-Romagna il 10 luglio del 1975; quindi è del segno del Cancro ed ha da poco compiuto cinquant'anni. È la nona più giovane Miss Italia eletta: infatti, prima di diplomarsi al liceo scientifico, nel 1991, all'età di 16 anni, ha conquistato questo prestigioso titolo e subito dopo è stata chiamata dall'agenzia internazionale di modelle Riccardo Gay Model Management. Da giovanissima ha iniziato a lavorare per i grandi della moda, come Giorgio Armani, Gianni Versace e Roberto Cavalli. Al contempo, ha cominciato a prendere parte agli eventi di moda televisivi più importanti dell'epoca, come Donna sotto le stelle.

Ballando con le Stelle: La carriera di Martina Colombari

Oltre a prendere sempre più piede nel mondo della moda, ha ben presto iniziato a fare lo stesso nel mondo dello spettacolo: è diventata co-conduttrice di diversi programmi degni di nota, come ad esempio Un disco per l'estate, Vota la voce e Controcampo. Inoltre, dopo aver studiato dizione, nel 1991 ha anche debuttato come attrice: la ritroviamo, ad esempio, nel film di Bruno Gaburro, Abbronzatissimi, quello di Neri Parenti, Paparazzi, oppure quello di Carlo Vanzina, Quello che le ragazze non dicono. Nel 2002 ha esordito in televisione su Canale 5, recitando nella fiction Carabinieri nei panni di Gioia. Ha recitato pure in Un medico in famiglia, Diritto di difesa e in qualche episodio de I Cesaroni e di Don Matteo. Nel 2010 ha firmato la mostra fotografica Martina_Invisibile, mentre l'anno successivo è uscita la sua autobiografia, La vita è una. Sempre nel 2011 ha partecipato ad un talent, Baila!, dove danzava in coppia con il nuotatore Luca Marin. Ad oggi, sta per vivere un'esperienza simile: sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Marito, figlio e Instagram di Martina Colombari

Dal 1991 al 1995 è stata con l'ex sciatore Alberto Tomba. Poi, si è legata ad Alessandro Costacurta, ex calciatore, con il quale è convolata a nozze nel 2004. I due, inoltre, hanno allargato la famiglia mettendo al mondo un figlio, Achille. La Colombari e quest'ultimo hanno persino partecipato insieme al reality itinerante Pechino Express. Il suo profilo Instagram ufficiale è @martycolombari, che conta ben 1 milione di follower.

