Ballando con le Stelle: Chi è Francesca Fialdini? Età, Carriera, Marito. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Francesca Fialdini, concorrente della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Ballando con le Stelle: Chi è Francesca Fialdini? Età, Carriera, Marito. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio Francesca Fialdini, la conduttrice e giornalista Rai che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Francesca Fialdini: Età, famiglia e studi della Concorrente di Ballando con le Stelle

Francesca Fialdini è nata a Massa, in Toscana, l'11 ottobre del 1979; quindi è del segno della Bilancia e quest'anno compirà 46 anni. I suoi genitori si sono separati quando lei era ancora una bambina, ed è molto legata a suo fratello. Si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Roma "La Sapienza", poi, nel 2004, ha iniziato a lavorare come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana. Dal 2005 al 2013, invece, è diventata l'inviata e la presentatrice di un notiziario della trasmissione di Rai 1 A sua immagine.

Ballando con le Stelle: La carriera di Francesca Fialdini

Dal 2008 al 2012 ha condotto Videozine su Fox, e dal 2010 ha anche presentato il programma di cultura letteraria Cultbook - Storie su Rai 2, e, con Roberto zampa, il programma radiofonico Un'estate fa su Rai Radio 1. Dal 2012 è diventata l'inviata per Fictionmania su Rai Premium, e dal 2013 ha condotto Moviextra su Rai Movie. Inoltre, nello stesso anno è stata messa al timone di Unomattina in famiglia su Rai 1 al fianco di Tiberio Timperi. Nella stagione successiva è arrivata ad Unomattina, dove ha lavorato insieme a Franco Di Mare. Nel 2017, però, è approdata a La vita in diretta, affiancando Marco Liorni. Poi, dal 2019 è stata scelta come padrona di casa di Da noi... a ruota libera su Rai 1, dal 2020 per Fame d'amore su Rai 3 e dal 2023 per Le ragazze, sempre su Rai 3. La ritroviamo anche in una serie TV, Un passo dal cielo, ed in due docufilm, Materia viva di Andrea Frassoni, Marco Falorni, Stefania Vialetto e La memoria delle emozioni di Marco Falorni. In più, ha scritto due libri: Il sogno di un venditore di accendini del 2016, e Charlie e l'ocarina del 2019. Quest'anno farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma cult di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Vita sentimentale e Instagram di Francesca Fialdini

Nel 2017 ha rilasciato un'intervista al settimanale Confidenze, dichiarando di essere fidanzata da quattro anni. L'anno dopo, però, è stata beccato con Pif, e si è vociferato di una loro relazione. Nel 2019, invece, ha rivelato a Vieni da Me:

Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione.

Non sappiamo però con certezza chi sia questo "compagno misterioso". Non ve ne è traccia neanche sul suo profilo Instagram ufficiale, ossia @francifialdini, che ad oggi conta circa 255.000 follower, e dove perlopiù pubblica post inerenti al suo lavoro.

