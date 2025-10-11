Ballando con le Stelle cambia orario: ecco quando va in onda questa sera sabato 11 ottobre

News VIP

Questa sera, sabato 11 ottobre, Ballando con le Stelle va in onda a un orario diverso dal solito. Ecco quando e il perché di questo cambiamento.

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, torna in onda Ballando con le Stelle con il suo terzo appuntamento. Il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si è confermato un ottimo macinatore di ascolti nei primi due appuntamenti, anche se è stato poi battuto da Tu si que vales su Canale 5. Per questa terza puntata, il programma ha variato la sua messa in onda: per qualche motivo e a che ora verrà inizierà la diretta?

Ballando con le Stelle, cambio d'orario per il dancing show di Milly Carlucci

Come già anticipato qualche settimana fa, la terza puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda con un cambio d'orario rispetto ai primi due appuntamenti. La ragione è dovuta alla partita tra Estonia e Italia, fondamentale per la qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026. Per questo evento sportivo, che verrà trasmesso su Rai 1 a partire dalle 20.30, Ballando con le Stelle inizierà la sua diretta con un altro orario. Il dancing show è al suo terzo appuntamento e, nonostante la concorrenza spietata di Tu si que vales, sembra reggere bene nella gara degli ascolti.

Merito certamente di un cast di concorrenti che sta dando filo da torcere alla giuria,come Barbara D'Urso, Nancy Brilli, Francesca Fialdini, Paolo Belli, qui alla sua prim esperienza come concorrente e non co-conduttore del programma. Nelle prime due puntate, non sono mancate le polemiche, come quella nata tra Brilli e Selvaggia Lucarelli, ma c'è stato spazio anche per il talento di Francesca Fialdini, che si sta dimostrando tra le candidate più idonee alla vittoria. Intanto, dal profilo social ufficiale di Ballando con le Stelle arriva la conferma che il programma questa sera andrà in onda non al consueto orario, ma inizierà più tardi.

Ballando con le Stelle, ecco a che ora va in onda il programma questa sera

La terza puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda a un orario diverso questa sera, sabato 11 ottobre, per la partita Estonia-Italia. A confermare il cambio della messa in onda è stata la stessa conduttrice Milly Carlucci, che ha annunciato con un video sui canali social che questa sera Ballando andrà in onda alle 22.50:

"Questo sabato, 11 ottobre, saremo in onda subito dopo la Nazionale, perciò, Ballando inizia alle 22.50 circa. Mi raccomando, segnatevi questo orario e ci vediamo stasera. Baci, baci, baci"

Nonostante inizi più tardi, la puntata manterrà la sua solita durata, perciò, il programma saluterà il pubblico alle 2.00 come di consueto. Ballerino per una notte per questo terzo appuntamento sarà Ferdinando "Fefè" De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di pallavolo, che ha conquistato il titolo di campione del mondo. L'allenatore danzerà sulle note di We are the Champions insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli.

