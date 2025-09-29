Ballando con le Stelle, bufera sui giurati: "Commenti a Marcella Bella sessisti e offensivi"

News VIP

Marcella Bella nel mirino della giuria di Ballando con le Stelle, interviene la senatrice di Fratelli d’Italia: "Limite superato"

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle è appena iniziata, ma non sono mancate le prime polemiche. A scatenare il dibattito è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, che ha preso posizione dopo i giudizi rivolti a Marcella Bella durante la sua esibizione.

Ballando con le Stelle, la senatrice Campione contro Lucarelli, Mariotto e Canino: "Si scusino con Marcella Bella"

Secondo la Campione, alcuni commenti di Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avrebbero superato il limite della critica televisiva, sfociando in frasi considerate offensive e inappropriate.

“Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di Ballando con le Stelle. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere intimo, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato”, ha dichiarato la senatrice in una nota ufficiale.

Campione ha poi elogiato l’atteggiamento della cantante catanese, che non ha risposto alle provocazioni:

“Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati, che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto”.

Dopo l'esibizione di Marcella Bella con Chiquito in una Salsa sulle note di "La vida es un carnival" i giurati Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino hanno espresso giudizi sulla cantante dopo che è in una spaccata prevista durante la performance è apparsa, a detta loro, troppo svestita.

La Lucarelli, pur riconoscendo l’energia della cantante, ha sottolineato di non aver capito la standing ovation ricevuta, aggiungendo che “non è che se una donna di una certa età arriva viva alla fine del ballo bisogna alzarsi in piedi”. Ha poi commentato l’abbigliamento definendola “una delle più svestite mai viste qui”, pur apprezzandone l’audacia. Mariotto, dal canto suo, si è concentrato sulla spaccata di Marcella, ironizzando sul fatto che “ci hai già fatto vedere il duodeno” e associando la performance ai comportamenti delle donne in vacanza ai Caraibi, pur concludendo con un complimento. Canino, infine, ha ricordato i suoi anni da animatore nei villaggi turistici, paragonando la cantante alle signore europee che ballavano con i ragazzi latini, dichiarando che la sua esibizione glielo aveva ricordato e che lo considerava un complimento.

