Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"

Anita Nurzia

"Mi sono arrabbiata moltissimo": la confessione di Barbara d’Urso dopo l’errore a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle disponibile su RaiPlay, Barbara d’Urso ha mostrato ancora una volta il suo lato più autentico e passionale.

Ballando con le Stelle, parla Barbara D'Urso: "Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo"

Durante la conversazione con Milly Carlucci, la conduttrice ha rivelato di aver vissuto un momento di forte frustrazione dopo un piccolo errore di coreografia commesso in pista, nella seconda puntata del programma.

“Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa - ha dichiarato Carmelita come riporta Biccy - perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo. Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo.”

Un errore apparentemente banale, ma che per Barbara ha rappresentato una ferita profonda, simbolica, perché — come ha spiegato — dietro quella rabbia si nasconde molto più di una semplice imperfezione di ballo.

Nonostante i tentativi di Milly Carlucci di consolarla (“gli errori rendono umani”, le ha ricordato con dolcezza), Barbara non è riuscita a nascondere la delusione essendo da sempre, una perfezionista : “Ero nera, anzi nerissima”, ha confessato con la consueta sincerità. Dietro la sua determinazione e il sorriso che il pubblico conosce da anni, si cela un’emotività profonda, legata anche a un periodo personale complesso:

“Pasquale La Rocca non è morbido per niente in sala prove, ma quando mi ha proposto di fare quei primi due balli io ho subito detto di sì. Ho dentro quella rabbia perché io non posso avere in questo momento quell’attitude da làlàlà, perché ho un passato di difficoltà. Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile.”

Una confessione che rivela quanto Barbara stia vivendo Ballando con le Stelle non solo come esperienza artistica, ma anche come percorso personale di riscatto e liberazione. Dietro ogni passo, ogni movimento in pista, c’è la forza di una donna che continua a combattere, reinventarsi e affrontare le sfide con la stessa intensità che l’ha resa una delle figure più iconiche della televisione italiana.

L’ironia di Barbara: “Ho incontrato i miei suoceri!”

Tra emozioni e momenti di autocritica, non è mancata l’ironia che da sempre la contraddistingue. Barbara ha infatti raccontato un episodio divertente legato al suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, e alla sua famiglia:

“Ho incontrato i genitori di Pasquale, ovvero mio suocero e mia suocera: siamo una bella famiglia napoletana. Lei è stata carinissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Idem sua sorella, che quasi tremava quando mi ha visto. Pasquale invece neanche sapeva chi fossi fra un po’, mi ha solo detto che era onorato di ballare con me — le stesse cose che ha detto anche a Nina Zilli e a tutte le altre! Lui è sempre onorato! Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo.”

Con le sue parole, Barbara d’Urso ha mostrato un lato di sé che raramente emerge nei contesti televisivi più tradizionali: quello di una donna che ha attraversato difficoltà, ma che non ha mai smesso di credere in sé stessa. Quel “fuoco dentro”, come lei stessa lo definisce, è la sua forza e la sua fragilità insieme — la scintilla che la spinge a dare sempre tutto, anche in pista.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
