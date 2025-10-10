Ballando con le stelle, Barbara d’Urso conquista anche Giovanni Terzi marito di Simona Ventura: “Eccezionale!"

News VIP

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso applauditissima… anche da Giovanni Terzi

Non c’è puntata di Ballando con le Stelle che non lasci strascichi di gossip e discussioni. Tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione c’è senza dubbio Barbara d’Urso, che con la sua grinta e la voglia di rimettersi in gioco ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico e dei social.

Rai vs Mediaset: i complimenti di Giovanni Terzi a Barbara d’Urso accendono la tensione tra le reti

Nonostante una buona performance nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, la conduttrice napoletana non ha convinto completamente né la giuria né parte degli spettatori. Tuttavia, tra chi l’ha difesa pubblicamente c’è un sostenitore d’eccezione: Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura.

Sotto un post pubblicato su Instagram da Barbara d’Urso dopo la puntata, Terzi ha infatti lasciato un commento più che entusiasta:

“Coreografia strepitosa… Pasquale La Rocca over the top e Barbara d’Urso eccezionale… Mi chiedo se la giuria guardi un programma diverso quando ballate voi…”

Un messaggio di stima che non è passato inosservato.

Il commento che avrebbe fatto storcere il naso a Mediaset

Secondo quanto riportato da AffariItaliani, il commento di Giovanni Terzi – apparentemente innocuo – avrebbe creato qualche malumore nei corridoi di Mediaset. Il motivo? La sua moglie, Simona Ventura, è attualmente alla guida del Grande Fratello, il programma di punta dell’azienda di Cologno Monzese, in diretta concorrenza con Ballando con le Stelle.

Il portale spiega così la situazione:

“Facendole i complimenti pare abbia creato un po’ di malumore all’interno dell’Azienda concorrente cui la moglie Simona Ventura presta l’opera…”

In effetti, la rivalità tra Rai e Mediaset è più accesa che mai. Ballando con le Stelle e Tu sì que vales si contendono da anni la leadership del sabato sera, e qualsiasi gesto può diventare motivo di polemica. Il caso ha suscitato ancora più curiosità perché i complimenti di Terzi sono stati rivolti proprio a Barbara d’Urso, figura che secondo alcune indiscrezioni non sarebbe più vista di buon occhio in casa Mediaset. Come riporta AffariItaliani:

“Il messaggio di giubilo è rivolto proprio a Barbara d’Urso, secondo quanto si intuisce poco amata da azienda e artisti che vi lavorano… Insomma, una mezza scivolata…”

Un episodio che rischia di complicare ulteriormente la posizione della Ventura, già impegnata a gestire i risultati altalenanti del Grande Fratello. Se l’intenzione di Terzi era solo quella di elogiare una brava concorrente, il tempismo – in piena guerra di ascolti tra Rai e Mediaset – non è passato inosservato.

