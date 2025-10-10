TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Barbara d’Urso conquista anche Giovanni Terzi marito di Simona Ventura: “Eccezionale!"
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Barbara d’Urso conquista anche Giovanni Terzi marito di Simona Ventura: “Eccezionale!"

Anita Nurzia

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso applauditissima… anche da Giovanni Terzi

Ballando con le stelle, Barbara d’Urso conquista anche Giovanni Terzi marito di Simona Ventura: “Eccezionale!"

Non c’è puntata di Ballando con le Stelle che non lasci strascichi di gossip e discussioni. Tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione c’è senza dubbio Barbara d’Urso, che con la sua grinta e la voglia di rimettersi in gioco ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico e dei social.

Rai vs Mediaset: i complimenti di Giovanni Terzi a Barbara d’Urso accendono la tensione tra le reti

Nonostante una buona performance nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, la conduttrice napoletana non ha convinto completamente né la giuria né parte degli spettatori. Tuttavia, tra chi l’ha difesa pubblicamente c’è un sostenitore d’eccezione: Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura.

Sotto un post pubblicato su Instagram da Barbara d’Urso dopo la puntata, Terzi ha infatti lasciato un commento più che entusiasta:

“Coreografia strepitosa… Pasquale La Rocca over the top e Barbara d’Urso eccezionale… Mi chiedo se la giuria guardi un programma diverso quando ballate voi…”

Un messaggio di stima che non è passato inosservato.

Il commento che avrebbe fatto storcere il naso a Mediaset

Secondo quanto riportato da AffariItaliani, il commento di Giovanni Terzi – apparentemente innocuo – avrebbe creato qualche malumore nei corridoi di Mediaset. Il motivo? La sua moglie, Simona Ventura, è attualmente alla guida del Grande Fratello, il programma di punta dell’azienda di Cologno Monzese, in diretta concorrenza con Ballando con le Stelle.

Il portale spiega così la situazione:

“Facendole i complimenti pare abbia creato un po’ di malumore all’interno dell’Azienda concorrente cui la moglie Simona Ventura presta l’opera…”

In effetti, la rivalità tra Rai e Mediaset è più accesa che mai. Ballando con le Stelle e Tu sì que vales si contendono da anni la leadership del sabato sera, e qualsiasi gesto può diventare motivo di polemica. Il caso ha suscitato ancora più curiosità perché i complimenti di Terzi sono stati rivolti proprio a Barbara d’Urso, figura che secondo alcune indiscrezioni non sarebbe più vista di buon occhio in casa Mediaset. Come riporta AffariItaliani:

“Il messaggio di giubilo è rivolto proprio a Barbara d’Urso, secondo quanto si intuisce poco amata da azienda e artisti che vi lavorano… Insomma, una mezza scivolata…”

Un episodio che rischia di complicare ulteriormente la posizione della Ventura, già impegnata a gestire i risultati altalenanti del Grande Fratello. Se l’intenzione di Terzi era solo quella di elogiare una brava concorrente, il tempismo – in piena guerra di ascolti tra Rai e Mediaset – non è passato inosservato.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Selvaggia Lucarelli replica ironica ai commenti dopo la sua partecipazione a Roast in Peace
news VIP Selvaggia Lucarelli replica ironica ai commenti dopo la sua partecipazione a Roast in Peace
Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 10 ottobre, questa sera su Rai1
anticipazioni TV Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 10 ottobre, questa sera su Rai1
Grande Fratello, scintille tra Grazia Kendi e Simone De Bianchi: "Stai trovando un pretesto per litigare" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, scintille tra Grazia Kendi e Simone De Bianchi: "Stai trovando un pretesto per litigare" (VIDEO)
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: La tragica morte di Yeliz
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: La tragica morte di Yeliz
Belve, svelati i nuovi ospiti della prossima edizione del talk show condotto da Francesca Fagnani
news VIP Belve, svelati i nuovi ospiti della prossima edizione del talk show condotto da Francesca Fagnani
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Greta "salva" Adelaide ma Umberto sospetta
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Greta "salva" Adelaide ma Umberto sospetta
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
anticipazioni TV X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV