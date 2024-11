Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina infortunata: Giovanni Pernice la affianca nelle prove

News VIP

Anastasia Kuzmina si è infortunata e nelle prove prima della puntata di sabato di Ballando con le Stelle sarà affiancata da Giovanni Pernice.

Brutto infortunio per Anastasia Kuzmina: la ballerina si è infortunata nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, dopo la sua esibizione con Francesco Paolantoni e non può appoggiare il piede a terra. Per evitare l'eliminazione della coppia dal dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la conduttrice ha deciso di ricorrere a uno stratagemma. Anastasia Kuzmina non sarà sostituita, ma affiancata da Giovanni Pernice durante le prove per la prossima coreografia.

Ballando con le Stelle, infortunio per Anastasia Kuzmina: sarà sostituita da Giovanni Pernice

Un'edizione sfortunata, in termini di infortuni, quella di Ballando con le Stelle attualmente in onda: nel dancing show di Rai 1, infatti, sono saliti a 4 i protagonisti infortunati. Dopo alcune delle concorrenti, come Sonia Bruganelli e Nina Zilli, costretta al ritiro, ora anche una delle ballerine professioniste del programma di è infortunata gravemente.

Stiamo parlando di Anastasia Kuzmina, che balla in coppia con Francesco Paolantoni. Ed è proprio dopo la loro esibizione che la maestra di Ballando con le Stelle ha ammesso di essersi ferita. Il comico ha rivelato che l'ha sentita urlare di dolore non appena usciti dalla pista da ballo.

Dopo alcuni giorni, la ballerina ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni: dato che fino a oggi non riesce ancora ad appoggiare bene il piede a terra, poiché l'edema è ancora presenta e il piede è gonfio, al momento non può tornare a ballare in maniera del tutto autonoma: "Per fortuna non si è rotto niente" ha aggiunto Kuzmina.

Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina infortunata durante l'ultima puntata: ecco come sta oggi

Date le condizioni di Anastasia Kuzmina, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di correre ai ripari e affiancare a Francesco Paolantoni un altro maestro di ballo per le prove della coreografia di sabato 23 novembre. Il candidato scelto è Giovanni Pernice, con cui Bianca Guaccero avrebbe intrapreso una relazione.

Ironicamente, la conduttrice ha commentato che è la prima volta che sulla pista ci sarà un "ménage à trois" con due ballerini professionisti e che sarà spettacolare da ammirare: "Sarà una sala prove a tre. Quindi, Anastasia guiderà le danze, ma Giovanni avrà sotto le sue grinfie Paolantoni. Un cosa strana, direi spettacolare". Anche il comico e il suo nuovo maestro di ballo hanno scherzato sulle insolite circostanze della loro esibizione, ammettendo però che "una certa chimica c'era dal primo giorno" e che Milly Carlucci aveva sbagliato a formare le coppie.

La conduttrice ha poi concluso lo scambio di battute, ricordando a Paolantoni che "quando sarai uscito dalle grinfie di Giovanni Vernice, saprai cos'è la sofferenza".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle