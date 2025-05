Bake Off Italia: Benedetta Parodi lascia dopo 12 anni, al suo posto Brenda Lodigiani

News VIP

Benedetta Parodi saluta Bake Off Italia dopo dodici anni di conduzione, lasciando il posto alla comica Brenda Lodigiani. Ecco il video che conferma la notizia.

Cambio ai vertici della conduzione di Bake Off Italia dopo ben dodici anni. Benedetta Parodi lascia il programma di Real Time dedicato alla pasticceria e al suo posto arriva Brenda Lodigiani. Ecco come è stata annunciata la notizia.

Bake Off Italia, Benedetta Parodi lascia la conduzione

Sin dal suo esordio sul piccolo schermo Bake Off Italia ha conquistato il pubblico di Real Time. I pasticceri o aspiranti tali si sono alternati in sfide sempre più complesse, dimostrando un talento talvolta sconvolgente e tenendo gli spettatori con il fiato sospeso tra una prova e l’altra, sempre guidati dalla presentatrice Benedetta Parodi. Lei è il volto di Bake Off Italia per eccellenza, dato che la giuria dei pasticceri professionisti è invece cambiata tante volte nel corso delle edizioni.

Ora, a distanza di dodici anni, Benedetta ha preso una decisione inaspettata e lascia il programma. L’annuncio è stato dato attraverso un simpatico video, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Real Time, nel quale appare la nuova presentatrice del programma ovvero la comica Brenda Lodigiani. Nota per la sua presenza a GialappaShow ma anche per la partecipazione a Lol, amatissimo show di Amazon Prime Video, Branda si presenta nel capannone del programma di pasticceria annunciando che si tratta di una fake news sul suo conto, poi si vede in secondo piano arrivare anche Ernst Knam, intento a cercare qualcosa in dispensa, che così vanifica la sua intenzione di dissimulare la notizia del momento. Ma chi ci sarà questo anno?

Lodigiani prende le redini della conduzione e il pubblico si è mostrato estraente favorevole, almeno stando ai commenti positivi che sono piovuti sotto il video social, poi torna Knam e con lui Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ospite fisso di Bake Off Italia, invece, sarà il maestro Iginio Massari pronto a mettere alla prova gli aspiranti pasticceri con prove tecniche davvero complesse, sfidando la loro pazienza e perseveranza nel realizzare il dolce perfetto. Al momento non è stata annunciato la data ufficiale di debutto su Real Time, ma sembra che sia questione di poche settimane dato che la rete si è affrettata a presentare la nuova conduttrice.