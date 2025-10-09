Aurora Ramazzotti si sposa: svelata la data ufficiale delle nozze con Goffredo Cerza

News VIP

A distanza di quasi un anno dalla proposta di matrimonio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono pronti a convolare a nozze: ecco quando si sposeranno!

A distanza di quasi un anno dalla proposta di matrimonio di Goffredo Cerza ad Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha svelato la data ufficiale delle nozze con il compagno e padre del figlio Cesare Augusto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: ecco quando

La coppia è legata dal 2018 e nel 2023 ha accolto il primo figlio, il piccolo Cesare Augusto. Nonostante, inizialmente, entrambi non sembrassero interessati a convolare a nozze. Lo scorso inverno, Goffredo Cerza ha sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio in uno dei luoghi visitati insieme quando avevano capito di amarsi: il Winter Wonderland di Londra, il gigantesco parco divertimenti che nel periodo natalizio diventa una meta per i turisti nella capitale inglese. "2018-2024 Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre" aveva scritto Aurora Ramazzotti nel post che celebrava il romantico gesto del fidanzato.

Ora, la coppia ha annunciato a sorpresa di aver finalmente scelto la data ufficiale delle nozze e di essere impegnati nei preparativi per il ricevimento. In questi mesi, l'influencer e figlia di Michelle ed Eros è intervenuta sui social per difendere Giulia De Lellis dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato senza il suo consenso le foto che svelavano la gravidanza dell'influencer (che ha partorito nelle scorse ore!).

In quell'occasione, Aurora Ramazzotti ha deciso di difendere la collega da quella che ha definito una violazione della privacy e dei desideri della futura madre. La maternità è, d'altro canto, un tema a lei molto caro: Aurora Ramazzotti ha spesso raccontato delle difficoltà che ha incontrato nei primi mesi da neo mamma e quanto l'arrivo del piccolo Cesare Augusto l'abbia cambiata emotivamente e non solo. Anche per questa ragione lei e Goffredo Cerza avevano deciso di non affrettare le nozze, ma attendere che il piccolo diventasse più autonomo. E, sembra che finalmente la data delle nozze sia stata trovata!

Svelata la data delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

A comunicarlo sui social è stata la stessa Aurora Ramazzotti: rispondendo alle domande dei followers, l'influencer si è scusata per non aver potuto rispondere a tutte le curiosità, ma ha anticipato che lei e Goffredo Cerza convoleranno a nozze il 4 luglio 2026! In una storia successiva, Aurora Ramazzotti ha raccontato delle difficoltà nel trovare una location, ma che finalmente sta accadendo:

"Sì, succederà, non che prima avessimo dei dubbi, eh, però adesso esiste una data e quindi… It’s happening. It’s about to go down. Bene sì, abbiamo mandato i save the date, per questo vi posso raccontare un po’ di più, anche se non tutto"

L'influencer si è detta felice, anche se ancora non realizza che mancano solo 8 mesi al fatidico giorno de sì e che c'è ancora tanto lavoro da fare. Non manca l'ansia, anche se lei stessa ammette che sia una sensazione normale quando si organizza un matrimonio, perché ci sono molti dettagli da definire e ha deciso di affidarsi a una wedding planner, una "molto brava che mi sta aiutando in tutto, una persona anche fantastica il che non guasta perché già è stressante di suo, quindi bisogna trovarsi bene". La principale difficoltà è stata trovare la location giusta, tanto che lei e Goffredo hanno visitato due regioni e più di 20 location. Al momento, risultano prenotati la data, il luogo, i musicisti, fotografi, videomaker e il prossimo step sarà trovare il catering che si occuperà del ricevimento di nozze. Aurora ha poi scherzato dicendo di aver già partecipato a diversi matrimoni e di avere un elenco di cose che non le sono piaciute e che quindi non vuole includere nel suo giorno speciale:

"Sono stata a tantissimi matrimoni, quindi anche se non avevo idea di come volessi che fosse il mio, avendo partecipato a tanti matrimoni sicuramente so le cose che mi sono piaciute e le cose che assolutamente al mio matrimonio non devono accadere, per cui mi sento confidente"