Antonella Clerici e quel retroscena su Alfonso Signorini: "Quelle foto che mi fecero soffrire moltissimo, ma..."

News VIP

Antonella Clerici ha raccontato un retroscena sulla sua amicizia con Alfonso Signorini, in occasione dei 30 anni di Chi. Ecco cosa ha svelato la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano: alla guida di È sempre mezzogiorno, immancabile appuntamento della mattinata di Rai1 che tornerà in onda da settembre, Antonella Clerici tiene compagnia agli appassionati di cucina e non solo. In occasione dei 30 anni di Chi, il noto settimanale, la conduttrice ha deciso di raccontare un retroscena su Alfonso Signorini. Ecco cosa ha rivelato!

Antonella Clerici e quel retroscena su Alfonso Signorini: "Mi chiamò e..."

Sono mesi importanti e ricchi di avvenimenti per Alfonso Signorini: il settimanale Chi ha festeggiato 30 anni e il Grande Fratello celebrerà i suoi 25 con una doppia edizione. La prima sarà condotta da Simona Ventura, mentre Signorini tornerà al timone del reality show di Canale 5 per la seconda edizione, prevista a gennaio 2026.

In occasione del trentennale del settimanale, il conduttore del GF ha raccolto diverse testimonianze di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno popolato le pagine della rivista con le loro storie, i momenti più belli, ma anche quelli dolorosi. Non sono mancati i servizi dedicati a notizie che i diretti interessati avrebbero preferito tenere privati e che, spesso, hanno provocato qualche polemica. Lo abbiamo visto, in tempi più recenti, con il caso della gravidanza di Giulia De Lellis, che è stata anticipata da Chi con un servizio, corredato di scatti, che ha fatto indignare l'influencer e ha portato a uno scambio di battute piccate proprio con Signorini sui social.

Anche Antonella Clerici si è trovata in una simile circostanza e, infatti, nel suo ricordo per i 30 anni della rivista non ha potutto non raccontare di un particolare retroscena che riguardava proprio Alfonso Signorini e la pubblicazione di un servizio per lei molto doloroso.

Alfonso Signorini e Antonella Clerici, il retroscena su quel servizio che fece soffrire la conduttrice

Il servizio in questione riguardava il tradimento di Eddy Martens, compagno di Antonella Clerici per dieci anni e padre della figlia Maelle. La conduttrice ha raccontato che Alfonso Signorini la chiamò per rivelarle in anteprima che presto sarebbe uscito un servizio fotografico che la riguardava e che l'avrebbe fatta soffrire: "Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere…". Il conduttore del GF, infatti, le disse che era la sua etica di giornalista a imporgli di pubblicare quelle foto, ma che data la stima e l'amicizia che li legava, aveva voluto avvisarla in anticipo, per evitare che lo scoprisse da terzi:

"Mi disse: ‘Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri’…"

Il servizio, infatti, conteneva le prove del tradimento dell'allora compagno di Antonella Clerici con un'altra donna. La conduttrice di Rai1 ha, però, anche raccontato dei momenti di gioia che la rivista ha celebrato e che la riguardavano, come la nascita di Maelle, la conduzione del Festival di Sanremo. Insomma, ha concluso Antonella Clerici, il settimanale Chi è stato presente in tutti i momenti della sua vita, positivi e non.