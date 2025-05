Antonella Clerici conduce un programma in prima serata su Canale 5!

News VIP

Antonella Clerici torna su Canale 5 con un programma in prima serata, poi anche uno show su Rai 1. Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana e ora torna con due programmi in prima serata, uno su Rai 1 dedicato alla musica e un altro su Canale 5 con protagonista un trio musicale italiano famoso in tutto il mondo. Ecco i dettagli.

Antonella Clerici sbarca in prima serata su Canale 5

Dopo aver preso parte al Festival di Sanremo, sul quale ha rivelato un aneddoto inaspettato, come co-conduttrice della prima serata insieme a Gerry Scotti, al fianco di Carlo Conti, Antonella Clerici è tornata ai suoi programmi di sempre. La presentatrice ha incassato un buon successo con The Voice Senior e The Voice Kids, e così è stata scelta per altri programmi in prima serata, tra cui uno che debutta su Canale 5. Si tratta di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo ovvero il nuovo show de Il Volo, il trio musicale italiano più famoso nel mondo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nato proprio nel programma condotto dalla Clerici nel 2009, Ti lascio una canzone.

Non è chiara ancora la data della messa in onda ma si parla dell’autunno 2025 in prima serata su Canale 5 e il programma sarà composto da tre serate, condotte da Antonella, poi Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini. Le riprese dello show inizieranno venerdì 8 maggio 2025 a Palazzo Te di Mantova. Ma questo non sarà l’unico impegno televisivo in prima serata per la presentatrice di È Sempre Mezzogiorno, che infatti torna a breve anche sulla Rai sempre con un programma musicale. Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici conduce Jukebox - La Notte delle Hit

Oltre a condurre Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo, ovvero il nuovo programma de Il Volo che andrà in onda nell’autunno 2025 in prima serata su Canale 5, Antonella Clerici torna in prima serata anche su Rai 1 con Jukebox - La Notte delle Hit. La notizia, anche questa riportata da Davide Maggio, rivela che questo nuovo format è semplicemente un riadattamento del celebre Arena Suzuki con Amadeus, che il presentatore ha condotto per tre ani all’Arena di Verona.

Ma come è strutturato il format? Si parla di musica tra gli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila, celebrata in ogni sua sfumatura, con un doppio appuntamento il 12 e il 13 settembre 2025 all’Inalpi Arena di Torino. Ma chi ci sarà sul palco? Tra gli ospiti di Jukebox - La Notte delle Hit ci saranno i Gipsy Kings, Michael Sembello, i Nomadi, Donatella Rettore e i Gemelli Diversi.