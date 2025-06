Antonella Clerici a cuore aperto: "Ho avuto tanti alti e bassi. Il momento più difficile della mia carriera è stato quando.."

News VIP

L'amatissima conduttrice Antonella Clerici fa un bilancio della sua lunga carriera, svelando qual è stato il momento più duro e come ha affrontato le varie critiche ricevute nel corso degli anni.

Quarant’anni in Rai nel 2026, tanti programmi di successo e una conduzione in solitaria del Festival di Sanremo, Antonella Clerici è uno dei volti più amati del picco schermo. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto, rivelando qual è stato il momento più difficile della sua carriera.

Le confessioni di Antonella Clerici sulla sua lunga carriera

Antonella Clerici, che ha appena finito di andare in onda con È sempre mezzogiorno ed è pronta a debuttare in autunno con Jukebox, ha rilasciato una lunga e sincera intervista ai microfoni di Vanity Fair in cui ha fatto un bilancio della sua lunga e strabiliante carriera. La conduttrice ha parlato del suo esordio risalente al 1985 e svelato come è riuscita a resistere quarant'anni in Rai:

Ero una ragazza che ha cominciato questo lavoro per pagarsi l’università, la laurea in Legge. Non avevo velleità, non volevo diventare famosa. Ho avuto tanti alti e bassi. Sono un po’ come l’araba fenice che risorge dalle sue ceneri. Ho visto passare di tutto. Ci sono direttori a cui piaci di più e che scommettono su di te, altri meno. Ma non mi sono mai sentita né una regina né una cretina. Ho avuto un po’ di fortuna, sì, ma anche una lunga gavetta. Sono arrivata al prime time dopo vent’anni. Una carriera si preserva: non ci vuole fretta. Per una donna è sempre tutto più difficile. È importante avere gli strumenti per esserci. La testa fa la differenza, lo studio fa la differenza. Ripensandoci, in fondo tutto mi è servito.

La Clerici ha poi continuato parlando della sua conduzione in solitaria del Festival di Sanremo. "L’ho condotto da sola perché nessuno voleva farlo con me. Ho portato sul palco il mio mondo: dallo sport, con Cassano, a tante donne ospiti: Jennifer Lopez, Rania di Giordania" ha dichiarato Antonella, che ha poi svelato qual è stato il momento più difficile della sua carriera e il pregiudizio più forte:

Che sono troppo popolare, che so di sugo. Quando esprimo un’opinione sui social e mi scrivono “torna in cucina”, è la cosa che detesto di più. Non è che tutto quello che non è popolare sia per forza interessante. Anzi, spesso è il contrario. Il momento più difficile? Nel 2008, quando ero incinta di mia figlia e conducevo La prova del cuoco, mi dissero: “Vai in maternità e poi torni”. E invece no. Quando finì la maternità, ero fuori. Mi avevano sostituita. Non mi sono arresa. Ho fatto un grande programma, Ti lascio una canzone, poi ho condotto Sanremo da sola. E quando poi mi hanno detto: “Adesso possiamo darti tutto, cosa vuoi?”, io ho risposto: “Voglio tornare alla Prova del cuoco”. Non era giusto che una gravidanza mi avesse tolto il mio lavoro. Essere tornata lì – e lo dico sempre da privilegiata – è stata la mia rivincita. La mia, ma anche quella di tutte le donne.

Le parole di Antonella Clerici su Mara Venier e Milly Carlucci

Dopo aver fatto un bilancio della sua lunga carriera, svelando qual è stato il momento più difficile, Antonella Clerici ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti delle sue colleghe Milly Carlucci e Mara Venier (anche loro sulla copertina di Vanity Fair ndr). Senza troppi giri di parole, la conduttrice Rai ha ammesso cosa ammira di loro:

Di Mara, la capacità di fare le interviste: riesce a tirare fuori qualsiasi cosa, seduta su quella sua poltrona bianca. Di Milly, ammiro la padronanza delle lingue. Io, che vengo da studi classici, rimpiango di non avere imparato bene l’inglese. Abbiamo cominciato tutte tanto tempo fa, e siamo ancora qui. Abbiamo combattuto le nostre battaglie, ognuna le sue. Ma quando le donne sono brave, sanno resistere.